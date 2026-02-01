ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik Hindistan açıklaması: 'İran yerine Venezuela'dan petrol alacaklar'

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine seyahati sırasında Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin küresel enerji politikaları kapsamında Venezuela petrolünün yönlendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hindistan geliyor ve İran'dan almak yerine Venezuela'dan petrol satın alacak" ifadelerini kullanan Trump, bu konuda "anlaşma konseptinin" oluşturulduğunu söyledi.

Trump, Venezuela petrolü konusunda Çin'e de kapının açık olduğunu belirtirken Küba'yla görüşmelere başladıklarını kaydetti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Küba'ya yönelik ambargonun insani krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunmasına ilişkin, ABD Başkanı "İnsani kriz olması gerekmiyor. Bence onlar bize gelecek ve anlaşma yapmak isteyecekler. Böylece Küba yeniden özgür olacak" dedi.

İRAN SÖZLERİ

Trump, İran konusunda ise nihai karar alıp almadığı yönündeki soruya, karşı "Bunu kesin olarak söyleyemem ancak o yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Umarım kabul edilebilir bir şey üzerinde müzakere ederler" sözlerini kullanırken İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini vurguladı.