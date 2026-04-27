ABD'de bir dönem sona eriyor: Fed Başkanı Jerome Powell son toplantısına çıkacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sekiz yıllık görev süresinin 15 Mayıs’ta sona erecek olması öncesinde takvimsel olarak son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını yönetecek. Bu toplantının, Powell’ın başkan sıfatıyla vereceği son mesajlar açısından önem taşıması bekleniyor.

2018 yılında görevi devralan Powell, başkanlığı süresince küresel ekonomi açısından kritik şoklarla karşı karşıya kaldı. Ancak yerine aday gösterilen Kevin Warsh’un onay sürecine ilişkin belirsizlikler, Fed’de görev devrinin zamanlamasına dair soru işaretlerini gündemde tutuyor.

SİYASİ DENGELER ARASINDA GÖREV YAPTI

Powell, kamu görevine geçmeden önce uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra, George W. Bush döneminde Hazine Bakanlığında görev aldı. 2012 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Fed Yönetim Kurulu’na atanan Powell, 2018’de Donald Trump tarafından Fed Başkanı olarak görevlendirildi.

Fed’in son 40 yılda ekonomi eğitimi bulunmayan tek başkanı olarak öne çıkan Powell, görev süresince kurumun bağımsızlığını koruma çabasıyla dikkat çekti. Trump döneminde faiz politikaları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Powell, 2022’de Joe Biden tarafından yeniden aday gösterilerek ikinci dönemine başladı.

SALGIN VE SAVAŞLARLA ŞEKİLLENEN DÖNEM

Powell’ın görev süresi, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmalar gibi önemli küresel gelişmelerin etkisi altında geçti.

Salgın döneminde Fed, faizleri sıfıra yakın seviyelere indirerek geniş çaplı varlık alım programları uyguladı. Ekonomik toparlanma sürecinde ise artan enflasyon karşısında politika değişikliğine gidildi.

Powell, enflasyonun geçici olduğu yönündeki değerlendirmeleri nedeniyle eleştirilirken, 2022 yılında başlayan faiz artırımlarıyla sıkı para politikasına geçildi. Bu süreçte Fed, politika faizini uzun süre yüksek seviyelerde tuttu.

FAİZ POLİTİKASINDA DEĞİŞEN DENGE

2024 yılı itibarıyla enflasyonda yavaşlama sinyalleri görülmesiyle birlikte Fed, faiz indirim sürecine başladı. Ancak 2025 ve 2026 döneminde artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, para politikasında daha temkinli bir yaklaşımın benimsenmesine neden oldu.

Fed, son toplantılarda politika faizini sabit tutarak gelişmeleri izleme yönünde adımlar attı.

VERİLERLE POWELL DÖNEMİ

Powell’ın göreve başladığı dönemde ABD ekonomisi görece istikrarlı bir görünüm sergiliyordu. Ancak geçen süreçte enflasyon ve işsizlik oranlarında önemli dalgalanmalar yaşandı.

Enflasyon, salgın döneminde düşük seviyelere geriledikten sonra 2022’de zirve yaptı ve 2026 itibarıyla daha dengeli bir seviyeye geldi.

İşsizlik oranı salgın sırasında sert yükselirken, sonraki dönemde yeniden geriledi.

Fed bilançosu ise genişleyici politikalarla önemli ölçüde büyüdü.

WARSH’UN ONAY SÜRECİ BELİRSİZ

Powell’ın görev süresinin sona ermesine kısa süre kala, yerine aday gösterilen Kevin Warsh’un Senato onay süreci devam ediyor. Siyasi tartışmalar ve devam eden süreçler nedeniyle onayın ne zaman tamamlanacağı netlik kazanmış değil.

ABD Adalet Bakanlığı’nın Fed binasıyla ilgili yürütülen bir soruşturmayı farklı bir inceleme sürecine devretmesi, sürecin önündeki bazı engelleri azaltmış olsa da belirsizlik tamamen ortadan kalkmış değil.

GÖREV DEVİR SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR

Senato’daki gelişmelere bağlı olarak, Powell’ın görev süresi dolduktan sonra geçici olarak görevde kalma ihtimali de bulunuyor. Powell daha önce yaptığı açıklamada, halefi resmen atanana kadar “geçici başkan” olarak görevine devam edebileceğini belirtmişti.

Bu çerçevede 28-29 Nisan tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısı, Powell’ın başkanlık edeceği son toplantı olarak öne çıkarken, görev devrinin zamanlaması siyasi sürecin seyrine bağlı olarak şekillenecek.