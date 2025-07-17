ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşmeye devam etti

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Temmuz ile biten haftada 221 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalışla 221 bin oldu.

Üst üste 5 haftadır azalan ve üç ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvuru sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 233 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayısına ilişkin önceki haftanın verisi, 227 binden 228 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 6 bin 250 azalarak 229 bin 500'e indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 5 Temmuz ile biten haftada 2 bin artarak 1 milyon 956 bin oldu.