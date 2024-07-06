Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:15

Güncelleme: 06.07.2024 - 14:15

Yatırımlarını şekillendirmeyi bekleyen yatırımcılar, ABD ekonomisinin iyileşmesine yönelik gelecek haberleri bekliyor. Yatırımcılar, gözlerini haziran ayı ABD TÜFE verilerine çevirdi. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon ne kadar açıklanmıştı?

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu. Buna göre; ABD enflasyon verileri 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

MAYIS ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Mayıs ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. ABD'de enflasyon mayıs ayında aylık bazda değişim göstermedi. Yıllık enflasyon ise beklentilerin altında yüzde 3,3 arttı.