Dev bankalardan Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Veriler, aylık bazda bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret etti. Yıllık enflasyon da Haziran’da sekiz ayın ardından ilk kez geriledi.