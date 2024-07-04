Dev bankalardan Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2024 Perşembe, 12:12
Dev bankalardan Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu

JPMorgan, Goldman Sachs ve Barclays, haziran ayı TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminlerini revize etti.

Dev bankalardan Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Veriler, aylık bazda bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret etti. Yıllık enflasyon da Haziran’da sekiz ayın ardından ilk kez geriledi.

Dev bankalardan Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu

Raporda TCMB’den Ocak 2025’e kadar bir politika değişikliği beklenmediği ancak bugün beklenenden düşük gelen enflasyon sonrası yıl sonunda erken bir faiz indirimi ihtimalinin de güçlendiği belirtildi.

Dev bankalardan Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu

Barclays de enflasyon verisi sonrası paylaştığı raporda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44,5’ten yüzde 44’e düşürdüğünü açıkladı. 2025 yıl sonu beklentisi yüzde 30,8 oldu.

Dev bankalardan Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu

Manşet enflasyonun Haziran’da aylık bazda yüzde 1,6 ile yüzde 2,1’lik beklentilerinin altında geldiğini hatırlatan JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik yıllık enflasyonun da baz etkisiyle sert biçimde düşerek Mayıs ayındaki yüzde 75,4’ten yüzde 71,6’ya gerilediğini belirtti.

Dev bankalardan Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu

Raporda manşet enflasyonun baz etkisiyle Temmuz’da yüzde 60’a, Ağustos’ta yüzde 50’ye düşebileceği belirtilerek 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, 2025 tahmini yüzde 25,2’den yüzde 25’e düşürüldü.

Dev bankalardan Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu

Goldman Sachs'ın raporunda da enflasyonun beklenenden daha hızlı düştüğü ifade edildi. Çekirdek enflasyon verilerinin döviz kurlarıyla yakından ilişkili olduğuna dikkat çekildi ve TL/USD paritesindeki sakinliğin düşük çekirdek enflasyonunda etkili rol oynadığı belirtildi. Tıpkı Morgan Stanley gibi Goldman Sachs'ta mart ayından beri TL'deki stabiliteyi vurguladı.

Dev bankalardan Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu

Goldman Sachs hizmet enflasyonunun halen yüksek olduğunu belirtirken önümüzdeki aylarda burada da düşüş görüleceği yorumunda bulundu. Piyasa algısı nedeniyle hizmet sektöründeki yapışken enflasyon beklentisinin hızlıca değişeceği öne sürüldü.

Dev bankalardan Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu

Ekonomi yönetiminin asgari ücrette değişiklik yapmayacağı vurgusu da raporda kendine yer buldu. Yılın ilk yarısında büyüme rakamlarının beklenenden daha iyi olduğuna değinildi ve yılın ikinci yarısı için talebin yavaşlamaya başladığı ifade edildi.

Dev bankalardan Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon tahminleri belli oldu

Bu yavaşlama etkisiyle manşet enflasyonun 2024 için yüzde 36'ya kadar gerileyebileceği ifade edildi.

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