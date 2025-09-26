ABD ile anlaşma sağlanmıştı: Rusya'dan doğalgaz açıklaması!

Rusya, Türkiye ile enerji alanındaki işbirliğinin sürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, "TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatları faaliyetlerine devam ediyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın müttefiklerine Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatını durdurmaları yönünde baskı yapmasının ardından geldi.

Kremlin, Trump ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının kesintisiz şekilde çalıştığını vurguladı.

Trump ise Türkiye’nin Rusya’dan enerji ithalatını durdurma talebini kabul edeceğine inandığını dile getirmişti.