ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin altında kaldı
ABD'de imalat sanayi satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık 1,6 puan azalarak 48 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
S&P Global, ABD'nin ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi PMI ağustosta geçen aya kıyasla 1,6 puan azalarak 48'e geriledi.
Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin 49,5 değerini alması öngörülüyordu. 8 ayın en düşük değerine inen imalat sanayi PMI, temmuzda 49,6 değerini almıştı.
HİZMET SEKTÖRÜ VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI
ABD'de hizmet sektörü PMI ise ağustosta geçen aya göre 0,2 puan artarak 55,2'ye yükseldi.
Bu dönemde 2 ayın en yüksek seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerini aşan endeksin 54 değerini alacağı tahmin ediliyordu.
Hizmet sektöründeki genişlemenin sürdüğünü gösteren endeks, temmuzda 55 olmuştu.
İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustosta aylık bazda 0,2 puan düşüşle 54,1'e indi.
Söz konusu dönemde 4 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, temmuzda 54,3 olmuştu.
PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.
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