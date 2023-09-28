ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

Yayınlanma: 28.09.2023 - 16:26

Güncelleme: 28.09.2023 - 16:26

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 23 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 204 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 215 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 201 binden 202 bine revize edildi.

6 BİN KİŞİ AZALDI

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin 250 kişi azalarak 211 bine düştü.

Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 16 Eylül ile biten haftada 12 bin kişi artışla 1 milyon 670 bine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, iş gücü piyasasının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasına karşı dayanıklı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.