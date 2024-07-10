ABD'de mortgage faizleri yükseldi! Başvurular düştü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7 olurken mortgage başvuruları yüzde 0,2 azaldı.

AA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:47
ABD'de mortgage faizleri yükseldi! Başvurular düştü
Abone Ol google-news

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 5 Temmuz ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. 

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 0,2 geriledi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken yeniden finansman başvuruları yüzde 2 azaldı.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,03'ten yüzde 7'ye geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,56'dan yüzde 6,63'e çıktı.

''AZALIŞ 4 HAFTADIR SÜRÜYOR''

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, son dönemde mortgage faizlerindeki artışın, talebi yavaşlattığını belirtti.

Kan, satın alma başvurularının bazı destek programlarının etkisiyle hafif artış gösterdiğini, yeniden finansman başvurularının ise artan faiz oranlarına paralel olarak art arda dördüncü haftada azalış gösterdiğini kaydetti.


mortgage haberleri Faiz oranı haberleri faiz artışı haberleri

İlgili Haberler

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaları nasıl etkiledi?

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaları nasıl etkiledi?
Küresel piyasalar Fed öncesi temkinli seyrediyor: Döviz piyasası diken üstünde

Küresel piyasalar Fed öncesi temkinli seyrediyor: Döviz piyasası diken üstünde
Fed, faiz indirimi için daha fazla kanıt istiyor

Fed, faiz indirimi için daha fazla kanıt istiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler