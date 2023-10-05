ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılayamadı

Yayınlanma: 05.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 07:00

ADP Araştırma Enstitüsünün Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı eylül ayı ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı eylülde 89 bin kişi arttı. Bu artış, Ocak 2021'den bu yana kaydedilen en düşük artış oldu.

Beklenti, özel sektör istihdamının bu dönemde 153 bin kişi artması yönündeydi.



İstihdam küçük ölçekli işletmelerde 95 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 72 bin kişi artarken, büyük ölçekli işletmelerde 83 bin kişi azaldı.



Söz konusu dönemde istihdam artışının 81 bini hizmet, 8 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Raporda ayrıca ağustos ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi 177 binden 180 bine revize edildi.

ÜCRET ARTIŞINDAKİ YAVAŞLAMA DEVAM ETTİ

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, eylülde yıllık ücret yüzde 5,9 artarken, üst üste 12'nci ayda yavaşlama gösterdi.

ADP Araştırma Enstitüsü başekonomisti Nela Richardson, rapora ilişkin değerlendirmesinde, eylülde istihdam artışında keskin bir düşüş görüldüğünü belirterek, son 12 ayda da ücretlerde istikrarlı bir azalma yaşandığına işaret etti.