ABD'de inşaat harcamaları beklentilere paralel arttı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.10.2023 - 07:00

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ait inşaat harcamaları verisini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 1 trilyon 983 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri dahilinde artan inşaat harcamaları, temmuzda ise yüzde 0,9 yükselmişti.

Kamu inşaat harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,5 arttı.

İnşaat harcamaları, ağustosta yıllık bazda da yüzde 7,4'lük artış kaydetti.