ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin altında arttı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:03

Güncelleme: 04.08.2023 - 16:04

ABD’de temmuzda tarım dışı istihdam 187 bin ile beklentilerin altında yükseldi.

Geçen ay 209 bin olarak açıklanan veri 185 bin seviyesine revize edildi. Reuters anketine katılan 80 ekonomist tarım dışı istihdamın temmuzda 200 bin artmasını bekliyorlardı.

İş gücüne katılım temmuzda yüzde 62,6 seviyesinde değişiklik göstermedi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 3,5’A GERİLEDİ

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayı işsizlik oranının yüzde 3,5 seviyesine gerilediğini açıkladı. Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3,6 olarak açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3,6 seviyesinde kalacağını tahmin ediyorlardı. ABD’de ortalama saatlik ücretler temmuzda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 4,4 seviyesinden değişim göstermedi.