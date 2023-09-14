ABD'li dev banka BofA'dan enflasyon ve faiz tahmini! Türk bankaları için hedef fiyatını yükseltti

Yayınlanma: 14.09.2023 - 09:40

Güncelleme: 14.09.2023 - 09:40

Bank of America (BofA) tarafından Türk bankaları için yayımlanan raporda bankaların durumunun iyileşmeye başladığı ancak seçici kalınmaya devam edilmesi gerektiği belirtildi.

Banka, geçtiğimiz on yıl içinde ilk kez Türk bankalarının fiyat defter değeri oranı çarpanının 1.0 katsayıyla işlem göreceğini öngördüğünü belirtti.

BANKACILIK SEKTÖRÜ TAHMİNLERİ



Özel bankalar için 12 aylık dönemde fiyat defter değeri oranını yukarı yönlü olmasını beklediklerini belirten BofA, destekleyici düzenlemelerin özsermaye kârlılığını yukarı taşıyacağını ve politik istikrardaki artışın özsermaye maliyetinin düşürüceğini öngörerek bu bankalar için fiyat defter oranının 1,2 katsayıyla işlem görmesinin makul bir tahmin olacağını kaydetti.

Rapora göre ABD’li banka, 2025 tahminlerinde özel bankaların ortalama özsermaye kârlılığının hem enflasyon hem de özsermaye maliyetini aşmasını bekliyor.

BofA, 2025 tahminlerinde özsermaye kârlılığının yüzde 30’un üzerinde olmasını beklediği Yapı Kredi ve Garanti BBVA için "Al" tavsiyesi verirken Akbank için gevşetilen düzenlemelerle faaliyetleri üzerindeki baskının azaldığı ve makul bir fiyattan değerlendiğini belirtti.

İş Bankası için görece değerleme gerekçeleriyle piyasa altı getiri notunun korunduğu raporda kamu bankaları için ise yükse hisse sayısı riski nedeniyle düşük performans beklendiği ifade edildi.

Raporda makro kredibilitede gözlenen düzelmeyle birlikte ortalama fiyat hedefinde yüzde 110’luk bir artışa gidilirken 2023-2025 arası hisse başına getiri beklentisi ise yüzde 36-52 arasında belirlendi.

ENFLASYON İÇİN MAYISTA YÜZDE 78 ZİRVE TAHMİNİ

Ortodoks politikalara dönüş ve iyi şekilde tasarlanan Orta Vadeli Program’ın uluslararası kredibiliteyi artırdığı belirtilen raporda 2023 için enflasyon tahmininin yüzde 70, 2024 için ise Mayıs ayında yüzde 78 ile zirvenin görüleceği yıl sonunda enflasyonun yüzde 40 seviyesinde olmasının beklendiği ifade edildi.

Kur tarafında ise 2023 yılsonu için 31 seviyesinin görülerek mevcut seviye üzerinden yüzde 15’lik bir değer kaybı beklendiği ve bu rakamın Garanti hissesi için yüzde 43 ve Yapı Kredi için yüzde 48 olarak tahmin edilen kazanç seviyesinin oldukça altında olduğuna dikkat çekildi.

"FAİZLER YEREL SEÇİM SONRASI YÜZDE 45'E YÜKSELECEK"

Bank of America politika faizinin 2023 sonunda yüzde 30 seviyesinde çıkacağını, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler sonrası ise faizlerin yüzde 45 seviyesine yükseleceğini öngördü.

BofA, faiz marjlarının 3. çeyrekte iyileştiğini ve 4. çeyrekte ise pozitife döneceğini belirterek 2025 yılında tarihi ortalamanın üstüne çıkacağını öngördü. Ticari kredilerde faizlerin 50 seviyesine çıkmasının beklendiği, perakende tarafında ise bunun daha da artmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan yeni düzenlemelerin mevduat faizlerini yukarı çekerek bankaların net faiz marjındaki büyümeyi kısıtlayacağı vurgulandı.



