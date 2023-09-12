İngiliz banka Barclays'tan Türkiye için kur ve faiz tahmini

Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:49

Güncelleme: 12.09.2023 - 13:49

İngiliz banka Barclays, dolar/TL ve politika faizi tahmininde değişikliğe gitti. Buna göre banka, yüksek enflasyon ve yüksek cari açık nedeniyle kur ve faizde artış beklediğini duyurdu.

Barclays, yüzde 24 seviyesinde olan Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinin de bu yıl sonunda yüzde 35’e, gelecek yıl yüzde 40’a yükselmesini öngörüyor.

Türkiye için dolar kurunun ise 2023 sonunda 29’a, Mart 2024’te 32’ye, Haziran 2024’te 35’e, Eylül 2024’te 39’a yükselmesini bekliyor.



'TL’DE EN AZINDAN ENFLASYON FARKI KADAR DEĞER KAYBI İZNİ'



TL’de yüksek ve inatçı enflasyon ortamında değer kaybı beklediklerini belirten banka analistleri, Türkiye’de ekonomi yönetiminin cari açığı düşürmeye öncelik verdiğini, bu nedenle de TL’de en azından enflasyon farkı kadar değer kaybına izin vermelerini beklediklerini vurguladı.

Notta ayrıca, dolar/TL tahminlerinde dolarizasyonda yeniden yükseliş ihtimaline bağlı olarak yukarı yönlü riskler bulunduğuna işaret edildi.

Geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) ima edilen yıllık ortalama dolar kuru, 2023 yılı için 23.88, 2024 yılı için 36.78, 2025 için 43.94, 2026 için 47.80 olmuştu.