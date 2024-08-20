Açılışı bakan yaptı, vergi teşviklerinden yararlandı: Mega Polietilen konkordato ilan etti

Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:01

Güncelleme: 20.08.2024 - 12:02

Borsada işlem gören Mega Polietilen A.Ş. üç ay süre ile konkordato ilan etti.

Mega Polietilen, dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemleri sebebiyle, üretim faaliyetlerinin aksamaması için cuma günü konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, dün aldığı karar ile 3 ay süreli konkordato kararı verdi.

Ayrıca sermaye artırım sürecinin devam ettiğini ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunacağını belirtti.

AÇILIŞI BAKAN YAPMIŞ

Dönemin eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da şirketin tesis açılışını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Konkordato ilan eden Mega Polietilen şirketinin hükümetten aldığı 3 ay teşvik belgesi olduğu da öne sürüldü.

2020'den beri kurumlar vergisi indiriminden KDV istisnasına kadar milyonlarca liralık teşvikten faydalandığı iddia edildi.

İŞLEMLER DURDURULDU

Borsa İstanbul; konkordato sürecine giren Mega Polietilen hisselerinde işlemlerin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yollanan bildirimde "MEGAP.E işlem sırası geçici olarak işleme kapatılmıştır. Konuya ilişkin detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır" denildi.