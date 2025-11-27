Açlık sınırı asgari ücreti geçti: Yoksulluk sınırına dört maaş yetmiyor!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu AR-GE birimi KAMU-AR’ın hazırladığı Kasım 2025 açlık-yoksulluk araştırması açıklandı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapması gereken harcamalar incelendi.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINDA YÜKSELİŞ

Araştırmaya göre açlık sınırı kasımda 266 lira artışla 30 bin 61 liraya, yoksulluk sınırı ise 93 bin 697 liraya çıktı. Açlık sınırı net asgari ücretin 8 bin 61 lira üzerine çıkarken, dört asgari ücretin toplamı dahi yoksulluk sınırına ulaşamıyor.

ÜCRETLER VE GEÇİM AÇIĞI DERİNLEŞİYOR

Net asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğu Türkiye’de, açlık sınırına ulaşabilmesi için ücretin yüzde 37,2 oranında artırılması gerekiyor. Dört kişilik ailenin dört asgari ücretle çalışması bile yoksulluk sınırının 5 bin 281 lira altında kalıyor. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira ile ailenin yalnızca 16 günlük beslenmesini karşılayabiliyor.

Yüzde 15,57 zamla 50 bin 534 liraya yükselen en düşük memur maaşı yoksulluk sınırının yüzde 54’ünü, 57 bin 310 liraya çıkan ortalama memur maaşı ise yüzde 61’ini karşılayabiliyor. Bu maaşların yoksulluk sınırına ulaşması için sırasıyla yüzde 85,4 ve yüzde 63,5 artması gerekiyor.

AÇLIK SINIRI KALEM KALEM ARTTI

Kasım ayında en büyük artış et-balık-yumurta grubunda yaşandı. Harcama 208 lira artarak 9 bin 323 liraya yükseldi. Kuru bakliyat harcamaları 529 liraya, süt, yoğurt ve peynir 6 bin 314 liraya çıktı. Meyve harcamaları yıllık bazda 3 bin 189 liraya yükseldi, sebze harcamaları ise 3 bin 548 liraya ulaştı. Ekmek, un ve makarna için harcama 2 bin 487 lirada sabit kaldı, pirinç ve bulgur için 1.212 lira ödenmesi gerekiyor. Yağ harcaması 775 liraya, şeker ve benzeri ürünler 2 bin 208 liraya yükseldi, zeytin ise 742 lira olarak kaydedildi.

Kasım ayı açlık sınırı, yetişkin erkek için 8 bin 855 lira, kadın için 6 bin 951 lira, çocuk için 5 bin 47 lira ve genç için 9 bin 475 lira olarak hesaplandı.

GIDA DIŞI HARCAMALAR TIRMANIYOR

Dört kişilik ailenin gıda dışı ihtiyaçları için kasımda 63 bin 370 lira harcaması gerekiyor. Giyim ve ayakkabı 2 bin 433 lira, barınma giderleri 18 bin 673 lira, ev eşyası 7 bin 276 lira, sağlık 2 bin 478 lira, ulaştırma 17 bin 264 lira olarak kaydedildi. Haberleşme 1.675 lira, eğlence-kültür 1.672 lira, eğitim 1.967 lira, tatil-otel 6 bin 714 lira ve çeşitli mal-hizmetler için 3 bin 220 lira ödenmesi gerekiyor.

YOKSULLUK SINIRI 93 BİN 697 LİRAYA ULAŞTI

Kasım 2025 itibarıyla gıda ve gıda dışı harcamaların toplamından oluşan yoksulluk sınırı 93 bin 697 lira oldu. Yoksulluk sınırında kasımda 1.459 lira, yılın ilk 11 ayında 22 bin 649 lira, son 12 ayda ise 24 bin 16 lira artış gerçekleşti.