Afrika'nın ekonomi mucizesi: Zimbabve'de enflasyon bir ayda yüzde 11 düştü!

Zimbabve ekonomisi, uzun yıllardır devam eden hiperenflasyon ve kur krizlerinin ardından kritik bir dönemeçten geçiyor. Ülkede yıllık enflasyon oranı, 1997’den bu yana ilk kez tek haneli seviyelere gerileyerek ekonomi yönetiminin istikrar hedeflerine yaklaşıldığını ortaya koydu.

ENFLASYONDA TARİHİ GERİLEME

Resmi verilere göre, geçtiğimiz ay yüzde 15 seviyesinde olan yıllık enflasyon oranı, ocak ayında sert bir düşüşle yüzde 4,1 olarak kaydedildi. Mthuli Ncube, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu, Zimbabve için tarihi bir andır" ifadelerini kullanarak yerel para birimi bazında yaklaşık 30 yıl sonra ulaşılan bu seviyeye dikkat çekti.

ZiG İÇİN HEDEF 2030

Zimbabve hükümeti, 2030 yılına kadar altın destekli para birimi Zimbabve Gold (ZiG)’i ülkenin tek geçerli para birimi haline getirmeyi hedefliyor. Nisan 2024’te piyasaya sürülen ZiG, 2009’dan bu yana ABD Doları hakimiyetini sona erdirmeye yönelik altıncı girişim olma özelliğini taşıyor.

Merkez Bankası’nın ZiG’i tek para birimi ilan edebilmesi için belirlediği temel kriterler arasında enflasyonun tek haneli seviyelerde tutulması ve en az 3 ila 6 aylık ithalatı karşılayacak döviz rezervinin oluşturulması bulunuyor.

REZERVLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Maliye Bakanı Ncube, ZiG’i destekleyen yabancı varlıkların 2024 Nisan ayında 276 milyon dolar seviyesindeyken Aralık ayı itibarıyla 1,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Hükümetin, fiyat istikrarını kalıcı hale getirmek amacıyla para ve maliye politikalarında koordineli adımlar atmayı sürdüreceği vurgulandı.