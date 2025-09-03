Ağustos enflasyonu açıklandı: Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı aylıklarının ocak zam hesabında dikkate alınacak enflasyon farkı da böylece netleşmiş oldu.

AĞUSTOS ENFLASYONU YÜZDE 2,04 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

TÜFE, ağustosta aylık yüzde 2,04 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,95 seviyesinde kaydedildi. Temmuz ayı enflasyonu ise yüzde 2,06 olarak açıklanmıştı. Böylece temmuz-ağustos döneminde iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 4,14 oldu.

MEMURLARIN ENFLASYON FARKI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Memurların enflasyon farkı hakkı kazanabilmesi için yüzde 0,82 daha enflasyon oluşması gerekiyor. Net rakam, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 11 toplu sözleşme zammı alacak. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi için 2026 ve 2027 yıllarına dair mali ve sosyal hak artışları resmi olarak kesinleşti.

Kamu işvereni ile sendikalar arasında yapılan görüşmelerde, genel ve hizmet kollarına ilişkin 369 maddede uzlaşma sağlandı. Zam oranları Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre zam takvimi şu şekilde:

2026’nın ilk 6 ayında: Yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7

Yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7 2027’nin ilk 6 ayında: Yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4

Bu artışlara enflasyon farkı da yansıtılacak. Ayrıca, 2026’nın ilk 6 ayında memurların taban maaşlarına 1000 TL ilave yapılacak.