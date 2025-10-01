Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akaryakıta zam yolda: 1 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıta zam yolda: 1 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

1.10.2025 09:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akaryakıta zam yolda: 1 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. İşte 1 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları sonrası akaryakıt fiyatlarında artış görülüyor. 

Sektör kaynakları, 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına 1 lira zam yapılmasının beklendiğini aktardı. 

İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.19 TL

Motorin litre fiyatı: 54.46 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Motorin litre fiyatı: 54.31 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.02 TL

Motorin litre fiyatı: 55.45 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.35 TL

Motorin litre fiyatı: 55.76 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

İlgili Konular: #benzin #akaryakıt #LPG