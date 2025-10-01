Akaryakıta zam yolda: 1 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları sonrası akaryakıt fiyatlarında artış görülüyor.
Sektör kaynakları, 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına 1 lira zam yapılmasının beklendiğini aktardı.
İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.19 TL
Motorin litre fiyatı: 54.46 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.03 TL
Motorin litre fiyatı: 54.31 TL
LPG litre fiyatı: 25.88 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.02 TL
Motorin litre fiyatı: 55.45 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.35 TL
Motorin litre fiyatı: 55.76 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TL