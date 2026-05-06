Akaryakıtta gece yarısı tarifesi: Benzine zam, otogaza indirim yolda

6.05.2026 17:26:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını bir kez daha değiştirdi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 50 kuruş zam yapılırken, otogaz fiyatlarında 1,33 TL’lik bir indirim yapılacak.

Petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ederken, akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik daha gündeme geldi. Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatları yeniden güncellenecek.

BENZİNE ZAM, OTOGAZA İNDİRİM

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına litre başına 50 kuruş zam yapılacak. Otogaz fiyatlarında ise litre başına 1,33 TL indirim uygulanacak.

PETROL FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLUYOR

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığına yönelik haberlerin ardından petrol ve uluslararası akaryakıt fiyatlarında gerileme görüldü. Bu düşüşün Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yarın yansıması bekleniyor.

