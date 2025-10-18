AKP’den vergi yağmuru teklifi: Kira istisnası kalkıyor, primler artıyor

AKP Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni dün Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklifle vergi mevzuatından sosyal güvenliğe, belediye gelirlerinden bireysel emekliliğe kadar geniş bir alanda köklü değişiklik öngördü. Teklif, toplumun tüm kesimlerine yeni yükler getirirken, Cumhurbaşkanı’na ve merkezi idareye yeni yetkiler tanıyor. Muhalefet, düzenlemeyi “krizin faturasını vatandaşa kesen bir kaynak paketi” olarak nitelendirdi.

KİRA GELİRİNE DARBE

Teklifin en çok tartışılan düzenlemesi, mesken kira gelirlerindeki vergi istisnasının kaldırılması oldu. Yalnızca emekliler için istisnanın korunacağı maddede, milyonlarca orta sınıf ev sahibine yeni vergi yükü getiriliyor. Muhalefet, “Kira fiyatları zaten uçtu, şimdi vergiyle hem kiracı hem ev sahibi eziliyor” tepkisini gösterdi.

KREDİYLE EV ALAN CEZALANDIRILACAK

Konut kredisiyle ev almış yurttaşların ödedikleri faizleri gider olarak gösterme hakkı da kaldırılıyor. Bu düzenleme, “servet sahibi peşin alırsa avantajlı, dar gelirli krediyle alırsa cezalı” eleştirilerine neden oldu.

YENİ VERGİ DÖNEMİ: KÜÇÜK ESNAFA EK YÜK

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için dördüncü geçici vergi dönemi yeniden getiriliyor. Bu adım, özellikle KOBİ’ler ve küçük işletmeler için yeni bir bürokratik yük anlamına geliyor. Esnaf odaları, “Yıl bitmeden dört defa vergi ödeyeceğiz, dayanacak gücümüz kalmadı” açıklamasını yaptı.

SAĞLIĞA VE EĞİTİME HARÇ YAĞMURU

Teklif, özel sağlık kuruluşlarına, diş kliniklerine, veteriner hekimlere ve kuyumculardan havacılığa kadar onlarca alana yıllık ruhsat harcı getiriyor. Küçük muayenehaneler, diş klinikleri ve veterinerler için 10 ila 50 bin TL arasında değişen harçlar öngörülüyor. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerinin belirlenmesi yetkisi de Mütevelli Heyetlerden alınarak YÖK’e devrediliyor.

BÜTÇE AÇIĞI VATANDAŞA KESİLDİ

Teklifin gerekçesinde “bütçe açığını kapatma” hedefi açıkça yer alıyor. Buna göre Hazine’nin borçlanma limiti 595 milyar TL artırılıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanına bireysel emeklilikte devlet katkı oranını sıfıra indirme veya yüzde 50’ye çıkarma yetkisi veriliyor.

SOSYAL GÜVENLİKTE AĞIR YÜK

Sosyal Güvenlik Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmalarında prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılıyor. Genç girişimcilere sağlanan bir yıllık prim desteği kaldırılıyor, işveren prim teşviki imalat dışı sektörlerde yarıya indiriliyor.

YEREL YÖNETİMLERİN GELİRİNE DARBE

Teklifteki bir diğer tartışmalı madde, belediyelerin genel bütçe gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesinti oranının artırılması. Yeni oranlara göre büyükşehirlerde kesinti yüzde 30’a kadar çıkacak. Böylelikle belediyelerin eli kolu bağlanıyor. Yerel yönetimlere değil, merkeze kaynak aktarımı yapılmış oluyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ YETKİ ALANI

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na kamu bankalarından borçlanma yetkisi tanınarak, “TOKİ benzeri” yeni bir finansman kanalı oluşturuluyor.

UEFA’YA VERGİ MUAFİYETİ

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası gibi organizasyonlar için UEFA ve yabancı şirketlere vergi muafiyeti tanınıyor. Yerli esnaf vergi öderken yabancı federasyonlara kıyak yapılmış oluyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINA ‘TEK ÜCRET’ KURALI

Teklifin son maddelerinden biriyle, belediye başkanları ve meclis üyelerine birden fazla görevden ücret alma imkânı kaldırılıyor. Muhalefet, kaynakları bu maddeye ilişkin “Bu düzenleme muhalif belediyeleri hedef alıyor. Yerel özerklik ilkesine darbedir” görüşünü dile getiriyor.