AKP iktidarı, geçinemeyen yurttaşın kullandığı para kaynaklarına göz dikti: ‘Nakit avans’ zamlandı

Yayınlanma: 17.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2024 - 04:00

İktidar, dar gelirlinin aylık, ücret ve maaşıyla geçinemediği için kullanmak zorunda kaldığı finansal araçlara el attı. Merkez Bankası, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Dün yapılan düzenlemeye göre nakit avans çekiminde aylık faiz yüzde 4.42’den yüzde 5, gecikme faizi yüzde 5.3’e çıktı. KMH (ek hesap) faizi de yine yüzde 5 oldu.

Aynı zamanda CHP genel başkan yardımcısı da olan Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “Peki bunu kim ödeyecek” diye sordu ve şöyle devam etti:

FATURA YOKSUL KESİME

“Mesela maaşı yetmediği için KMH’den nakit çeken emekli ödeyecek. İnsanlar oradan 200 lira, 300 lira, 1500 lira para çekiyor. Şimdi bunlara ödemek zorunda kalacakları faiz yıllık yüzde 113’ü bulacak. Enflasyonun üç katı faiz oranı. En yoksul kesime bu kadar yük bindirmekle enflasyonla mücadele edilmez. Fatura sürekli düşük gelir gruplarına kesiliyor. İktidarın yaptığı iş yoksul kesimi çok daha zor bir duruma sokacak.”

Prof. Dr. Fatih Özatay da şu vurguyu yaptı: “Asgari ücret açlık sınırında, ortalama emekli maaşı bunun çok altında olunca ‘nakit çekimi’ kaçınılmaz. Ücretler bu kadar düşük olmasa (çalışanların ve emeklilerin söz hakları ve pazarlık güçleri yüksek olsa), para otoritesi enflasyonu düşürecek adımları tereddütsüz atsa hem bu kadar nakit çekimine hem karmaşık sıkılaştırma mekanizmalarına ihtiyaç kalmayacak oysa.”

