AKP’nin duble yolları sürekli çöküyor

06 Nisan 2022 Çarşamba, 15:47

Limak tarafından 2012 yılında yapılan Düzce-Zonguldak karayolunda 26 Mart 2021 yılında çökme meydana geldi. Bugün ise Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan oluştu. CHP Zonguldak Milletvekili Avukat Ünal Demirtaş, oluşan bu çöküntü ve heyelan hakkında açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, “Bu tür karayolları ihalelerinde birçok usulsüzlük yapılıyor. Açık, şeffaf, serbest rekabetçi koşulların oluşmadığı bu tip durumlarda süreç yeterli denetlenmiyor” dedi.

“HUKUKTA BU TİP OLAYLARA AYIPLI İMALAT DENİR”

Hukuki açıdan olayı yorumlayan Demirtaş, “Hukukta bu tip olaylara ayıplı imalat denir. Standarda uygun değil. Fakat maalesef AKP döneminde karayolları açık şeffaf olmadığı için ve ilerleyen süreçlerde bu şirketler kayrıldığı için bu tip durumlarla karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“KAMUYA DEĞİL YOLU YAPAN ŞİRKETE YAPTIRILMASI GEREKİR”

Karayollarının bu tür çökme heyelan gibi durumların kamuoyuna mal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş “ Kamu herhangi bir zarara uğratılmadan bu tür heyelan gibi oluşumların zararını yurttaşların değil yolu yapan şirketin karşılaması gerek” dedi.

DAHA ÖNCE DE DÜZCE-ZONGULDAK KARA YOLU ÇÖKTÜ

Düzce- Zonguldak karayolunda 26 Mart 2021 yılında çökme meydana geldi. Yolun Akçakoca’dan Düzce istikametine olan bölümü tamamen çöktü. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çöküntünün olduğu bölgeye giderek açıklamalarda bulundu.

27 Mart 2021 yılında yaptığı açıklamada Yavuzyılmaz, Düzce- Zonguldak karayolunda dün gece yaşanan çökmeyi yerinde inceleyerek, “Buraya adeta bir meteor düşmüş gibi…. Şu andaki görüntü ‘Duble yollar yapıyoruz’ diyen AK Partinin yüzünü kızartmalıdır” dedi.



