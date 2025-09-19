Ali Erbaş 'süper emekli' oldu: 'Kamu hakkını ihlal etmek çok büyük bir vebaldir' demişti...

17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Ali Erbaş, başkanlıkta iki dönemini tamamladı. 18 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ali Erbaş’ın yerine Safi Arpaguş getirildi. Erbaş’ın görev süresinin sona ermesinin ardından gözler emekli maaşı ve ikramiyesine çevrildi. Erbaş’ın emekli maaşının 100 bin TL’yi aşacağı ve milyonlarca lira tutarında emekli ikramiyesi alacağı belirtiliyor.

SÜPER EMEKLİ STATÜSÜ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre görev süresi uzatılmayan Ali Erbaş, “süper emekliler” kategorisine girdi. Emekli maaşının 101 bin TL olarak hesaplandığı ifade edilirken, emekli olması durumunda 2,3 milyon TL ile 2,7 milyon TL arasında ikramiye alacağı bildirildi. 17 Eylül 2017–18 Eylül 2025 dönemini kapsayan Erbaş’ın Diyanet başkanlığı dönemi birçok tartışmayı beraberinde getirdi.

TARTIŞMALI UYGULAMALAR VE SÖYLEMLER

Erbaş’ın başkanlığı süresince tartışmalara yol açan bazı uygulamaları şöyle sıralanıyor: