Ali Erbaş 'süper emekli' oldu: 'Kamu hakkını ihlal etmek çok büyük bir vebaldir' demişti...

17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Ali Erbaş, başkanlıkta iki dönemini tamamladı. 18 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ali Erbaş’ın yerine Safi Arpaguş getirildi. Erbaş’ın görev süresinin sona ermesinin ardından gözler emekli maaşı ve ikramiyesine çevrildi. Erbaş’ın emekli maaşının 100 bin TL’yi aşacağı ve milyonlarca lira tutarında emekli ikramiyesi alacağı belirtiliyor.
SÜPER EMEKLİ STATÜSÜ
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre görev süresi uzatılmayan Ali Erbaş, “süper emekliler” kategorisine girdi. Emekli maaşının 101 bin TL olarak hesaplandığı ifade edilirken, emekli olması durumunda 2,3 milyon TL ile 2,7 milyon TL arasında ikramiye alacağı bildirildi. 17 Eylül 2017–18 Eylül 2025 dönemini kapsayan Erbaş’ın Diyanet başkanlığı dönemi birçok tartışmayı beraberinde getirdi.
TARTIŞMALI UYGULAMALAR VE SÖYLEMLER
Erbaş’ın başkanlığı süresince tartışmalara yol açan bazı uygulamaları şöyle sıralanıyor:
- "İki milyon hacı adayı hacca gitmek için sıra bekliyor" dedi, eşini ve akrabalarını kurasız hacca götürdü.
- "Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" dedi, Audi A8 alarak makam araç sayısını altıya çıkardı.
- İsrail’in Gazze saldırıları sonrası, "Zalimlere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak da haramdır" dedi, ancak damadının İsrail destekçisi bir firmanın bölge sorumlusu olduğu haberlerine açıklama yapmadı.
- "Haksızlık zulümdür. Kul hakkına riayet etmek, Cenab-ı Hakk'a olan imanımızın gereğidir" dedi, şartları tutmayan damadının atanmasına onay verdi.
- "İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz" diyerek yüzden fazla yurtdışı seyahatine çıktı, kurumun kurucusunun 11 km yakınındaki mezarına bir Fatiha okumadı.
- "Kamu hakkını ihlal etmek çok büyük bir vebaldir" dedi, 2015 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde yazdığı yazıları devlet bütçesiyle bastırdı.
- "Müslüman, her alanda kamu hakkına riayet etmelidir" dedi, kayınbiraderi Enver Başer’i müşavir atayarak bir gün bile işe gelmeden emekli olmasını sağladı.
- "Müslüman, işine özen gösterir, devlet malını gözü gibi korur" dedi, 15 milyon TL’den fazla kamu zararına yol açan basım hatasının üzerine gitmedi.