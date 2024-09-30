Almanya'da eylül ayı enflasyonu: Beklentilerin ötesinde açıklandı! Gözler o verilerde...

Yayınlanma: 30.09.2024 - 18:00

Güncelleme: 30.09.2024 - 18:17

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), eylül ayı öncü tüketici ürünleri fiyat artışları verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da ağustosta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,6'ya geriledi. Bu, Ocak 2021'den beri en düşük enflasyon seviyesi olarak kaydedildi.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA

Piyasalardaki beklenti, eylülde enflasyonun yüzde 1,7'ye inmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon oranı aylık bazda ise değişiklik göstermedi. Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi. Böylece, AB uyumlu TÜFE, Şubat 2021’den beri ilk kez Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2 hedefinin altına düştü. Bu durum, ECB'nin üç hafta içinde olası başka bir faiz indirimini destekleyici bir gelişme olarak değerlendirildi.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, eylülde yüzde 2,8'den yüzde 2,7’ye geriledi. Ülkede geçen yıl enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda ürünleri fiyatları, eylülde bir yıl öncesine göre yüzde 1,6 artarken, enerji ürünlerinde yüzde 7,6 düşüş görüldü.

ECB'NİN FAİZ KARARI ÜZERİNDE ETKİSİ

Almanya'dan gelen bu veriler, ECB'nin ekim ayı ortasında yapılacak bir sonraki faiz kararı toplantısında Euro Bölgesi'nde faiz oranlarını bir kez daha düşürebileceğine işaret etti. ECB, orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefliyor. 12 Eylül'de banka, piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirerek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.

ANALİSTLER'DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı Carsten Brzeski, Almanya'daki manşet enflasyonun eylülde tekrar düşmesinin, ECB güvercinlerine ekim toplantısında faiz indirimi seçeneğini yeniden gündeme getirmeleri için ilave nedenler sunduğunu belirtti. Brzeski, "Son veriler ışığında ECB'nin önündeki temel zorluk artık aralık ayında faiz indirimine gidip gitmeyeceği değil, aralık ayında 50 baz puan mı yoksa ekim ayında 25 baz puan mı indirim yapacağı olacaktır," diye ekledi.

EURO BÖLGESİ ENFLASYON ORANI AÇIKLANACAK

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), yarın eylül ayına ilişkin Euro bölgesi enflasyon oranını açıklayacak. Bu veri, Avrupa ekonomisindeki genel trendler açısından önemli bir gösterge olacak.