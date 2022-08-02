Altın bir ayın zirvesinde: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (2 Ağustos 2022)

02 Ağustos 2022 Salı, 09:18

Altının onsu spot piyasada 5 Temmuz'dan beri en yüksek seviye olan 1.789.39 doları gördü. Altının onsu 1772 dolardan işlem görüyor.

NTV'nin aktardığına göre, İç piyasada gram altın 1022 lira, çeyrek altın 1672 lira, cumhuriyet altını 6 bin 878 liradan işlem görüyor.

Yatırımcılar Fed'in enflasyonu düşürecek keskin faiz artırımlarından uzaklaşarak ekonomik büyümedeki yavaşlamaya odaklanmasını bekliyor.