Altın bir ayın zirvesinde: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (2 Ağustos 2022)

Küresel resesyon endişeleriyle gerileyen dolar ve ABD Hazine getirilerine paralel olarak altın uluslararası piyasalarda üst üste beşinci seansta da kazanım elde etti ve bir ayın zirvesine yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 09:18
Altın bir ayın zirvesinde: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (2 Ağustos 2022)
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Altının onsu spot piyasada 5 Temmuz'dan beri en yüksek seviye olan 1.789.39 doları gördü. Altının onsu 1772 dolardan işlem görüyor.

NTV'nin aktardığına göre, İç piyasada gram altın 1022 lira, çeyrek altın 1672 lira, cumhuriyet altını 6 bin 878 liradan işlem görüyor.

Yatırımcılar Fed'in enflasyonu düşürecek keskin faiz artırımlarından uzaklaşarak ekonomik büyümedeki yavaşlamaya odaklanmasını bekliyor.


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