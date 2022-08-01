Şahap Kavcıoğlu’nun ‘Şirketlerin yurtdışında kayıtdışı 500 milyar doları var’ çıkışı şaşırttı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Ekonomi yönetiminde demeçleri ile sık sık gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son günlerde sessizliğe gömüldü. Nebati’nin yokluğunda piyasalarla iletişimi devralan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta hem enflasyon raporu değerlendirmesiyle hem de İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmalarla çokça tartışıldı. Kavcıoğlu’nun İSO toplantısındaki konuşmasında dikkat çeken bir nokta da şirketlerin yurtdışındaki döviz varlıkları oldu.

Kavcıoğlu, “90 milyar dolar bankalarda parası var şirketlerin. 20 milyar dolar da yurtdışında, bunlar kayıtlı. Şirketlerin yurtdışında kayıtsız 500 milyar doları var deniyor. Yüzde 90’ı yalan olsa yüzde 10’u doğru olsa 50 milyar dolar” dedi ve bu paranın bozdurulması gerektiğini söyledi. Kavcıoğlu’nun bu çıkışını değerlendiren ekonomistler, bir Merkez Bankası başkanının kendi ağzıyla bunları söylemesini ekonomiye güvensizliğin itirafı olarak yorumladı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Duyumlarla mı hareket edeceğiz? Madem Merkez Bankası Başkanı’nın böyle bir bilgisi var ispatlasın. Yasal olarak harekete geçsin ve bozdurtsun bu parayı. Bir Merkez Bankası başkanının bunu söylemesi çok garip” dedi. Yılmaz, ekonomi kötüye gittikçe şirketlerin ve bireylerin bu tarz önlemlere daha çok yöneleceğini söyleyerek, “Ülkede mevzuat var, yasa var. İhracat yapan insanların bir kısım parasını yurtdışında tutması normal. Çok fazla diyorsan yasal olarak devreye gir ve getirt” diye konuştu.

CİDDİYETE UYGUN DEĞİL

Merkez Bankası başkanlarının her sözlüne, vurgularına dikkat etmesi gereken üst düzey isimler olduğunu söyleyen Prof Dr. Hayri Kozanoğlu ise şu yorumu yaptı:

“Böyle 500 milyar dolar gibi kahve ağzıyla rakam telaffuz etmek o makamın ciddiyetine uygun düşmez. Eğer bir rakam söyleniyorsa bunun kanıtlanması gerekir.Kaldı ki AKP iktidarı en fazla vergi affının çıktığı, yurtdışından gelecek sermayenin ödüllendirildiği dönem olmuştur. 20 yıllık AKP döneminde yeni zengin bir katman oluşmuş, son dönemlerde partinin kitle desteğinin zayıflamasıyla en başta iktidara yakın kesimlerin yurtdışına para çıkardıkları bilgisi dolaşmaya başlamıştır. Kavcıoğlu sanayicilere döviz alma ithamında bulunuyor. Oysa Merkez Bankası’nın kendi istatistiklerinde firmaların 2021 sonundan bu yana 3.8 milyar, 2020 sonundan beri 6.7 milyar dolar döviz aldıkları bilgisi veriyor. Kavcıoğlu sanayicileri stokçulukla suçluyor, bir gün evvel açıkladığı enflasyon raporunda tedarik darboğazları kaynaklı neden şirketlerin fazla stok tutma zorunda kaldıkları açıklanıyor. Eğer ekonomide belirsizlik azalır, döviz kuru istikrar kazanır, yatırım olanakları ortaya çıkarsa sermaye kesiminin yurtdışında fazla para tutması için gerekçe kalmaz.”