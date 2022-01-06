Altın fiyatları Fed'e rağmen doları takip etti

06 Ocak 2022 Perşembe, 09:33

Fed’in son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer, Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat arz sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini öngördüklerini açıkladı.

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed tutanaklarının daha şahin politikalara işaret etmesine odaklanmasıyla geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL ’nin yükselmesiyle 784 TL sınırında bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 281 TL'den alıcı bulurken, bin 307 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 560 TL'den alınırken, 2 bin 617 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 120 TL'den alınırken, 5 bin 219 TL'den satılmaya başladı.

TL'DE DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dolar/TL, geçen yılın son haftalarında TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası destekleri açıklanması ve kamu destekli adımlarla 18.4 seviyesindeki tarihi zirvesinden 10'a doğru geriledi. Ancak TL bu seviyelerde tutunamayarak geçen hafta yüzde 18.8 değer yitirdi.

Bu hafta daha sınırlı kayıplarının görüldüğü TL haftanın başından beri de yüzde 3.7 değer yitirdi.