Altın fiyatları için çarpıcı tahmin! Rekor için tarih verildi

ABD merkezli Citi'ye göre, üç olası katalizörden herhangi birine bağlı olarak önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde altın fiyatları ons başına 3000 dolara, petrol ise varil başına 100 dolara yükselebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:03
Altın fiyatları için çarpıcı tahmin! Rekor için tarih verildi
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ABD merkezli Citi'nin Kuzey Amerika Emtia Araştırmaları Başkanı Aakash Doshi, CNBC'ye açıklamalarda bulundu.

Ekonomim'de yer alan habere göre Doshi, şu anda 2016 dolardan işlem gören sarı metalin, merkez bankalarının sarı metal alımlarını keskin bir şekilde artırması, olası bir stagflasyon veya derin bir küresel durgunluk durumunda yaklaşık yüzde 50 oranında artabileceğini söyledi.

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"ALTIN ALIMLARI İKİ KATINA ÇIKABİLİR"

Doshi'nin de aralarında bulunduğu Citi analistleri yakın tarihli bir notta, "3000 dolar altına giden en olası joker yol, mevcut ancak yavaş ilerleyen bir trendin hızlı bir şekilde hızlanmasıdır. Gelişmekte olan piyasalar merkez bankaları arasında dolarsızlaşma ve bunun sonucunda dolara yönelik bir güven krizine yol açması" diye yazdı.

Doshi, bu durumun Merkez Bankası'nın altın alımlarını iki katına çıkarabileceğini ve altın talebinin en büyük itici gücü olan mücevherat tüketimine meydan okuyabileceğini belirtti.


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