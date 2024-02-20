Yatırımcılar dikkat... Haftanın ikinci günü gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2024 altın fiyatları...
Altının gramı, haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Gram altın ise 2082 ile rekor tazeledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı ise haftanın ikinci günü zirve tazeledi.
Gram altın saat 09.44 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 82 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 404 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 007 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 020 dolar seviyesinde işlem görüyor.
gram altın haberleri altın haberleri altın fiyatları haberleri Cumhuriyet altını haberleri çeyrek altın haberleri ons altın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- İYİ Parti'de kritik istifa
- CHP Hatay kararını verdi
- AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!
- Saçları döküldü... Görenler Nejat İşleri tanıyamadı!