Yatırımcılar dikkat... Haftanın ikinci günü gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:49

Güncelleme: 20.02.2024 - 09:49

Altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı ise haftanın ikinci günü zirve tazeledi.

Gram altın saat 09.44 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 82 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 404 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 007 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 020 dolar seviyesinde işlem görüyor.