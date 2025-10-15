Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor: Dev bankanın CEO'sundan 10 bin dolar tahmini!

Küresel piyasalarda altın fiyatları çarşamba günü ons başına 4.200 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin artması, güvenli liman talebini artırdı. Spot altın, yüzde 1,6 artışla 4.208 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ons altındaki yükselişin ardından Türkiye’de gram altın da yeni rekor kırdı. Yüzde 1,6 değer kazanan gram altın 5 bin 660 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

FED'İN GÜVERCİN TUTUMU ALTINA DESTEK VERDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasının zayıf olduğunu ancak ekonominin beklenenden "biraz daha sağlam bir seyir" izleyebileceğini belirtti. Faiz kararlarının toplantı bazında alınacağını vurgulayan Powell, zayıf işgücü piyasası ile enflasyon arasında denge kurulacağını söyledi.

Yatırımcılar, Fed’in Ekim ve Aralık aylarında iki faiz indirimi yapmasını bekliyor. Düşük faiz ortamı, altın gibi faiz getirmeyen varlıklara olan talebi artırıyor.

TRUMP VE TİCARET GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu ve Çin ile bazı ticari bağların kesilebileceğini belirtti. İki ülke karşılıklı olarak liman ücretlerini artırdı.

Stonex analisti Blatt Simpson, “ABD hükümetinin kapanması ve Powell’ın güvercin açıklamaları, altının yükselişini hızlandırdı. Artık bu hareket, fiyat kaçırma korkusuyla alıma yönelen yatırımcıların oluşturduğu bir momentum ticaretine dönüştü” ifadelerini kullandı.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 59 ARTIŞ

Güvenli liman olarak görülen altın, yılbaşından bu yana yüzde 59 değer kazandı. Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, Fed’in faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, de-dolarizasyon ve borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler bu yükselişte etkili oldu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DURUM

Gümüş yüzde 0,3 artışla 51,60 dolara yükselirken, platin yüzde 0,8 artışla 1.650,65 dolar seviyesine ulaştı. Paladyum ise yüzde 0,2 artarak 1.528,50 dolara çıktı.

'ALTIN FİYATI KOLAYCA 10 BİN DOLARA ÇIKABİLİR'

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, altının cazibesinin arttığını belirterek, "Altın yatırımcısı değilim, çünkü altını tutmanın yaklaşık yüzde 4 maliyeti var. Ancak bu tür belirsizlik dönemlerinde altın fiyatı kolayca 5 bin hatta 10 bin dolara çıkabilir. Portföylerde sınırlı da olsa altına yer vermek makul bir adım olabilir" dedi. Dimon ayrıca, "Değerlemelere baktığınızda, neredeyse her şeyin pahalı olduğu bir dönemdeyiz. Bu da yatırımcıların risk yönetiminde daha temkinli olmalarını gerektiriyor" uyarısında bulundu.