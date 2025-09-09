Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın fiyatları rekor tazeledi: Bankalardan yeni yükseliş tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…
9.09.2025 09:37:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
9 Eylül 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 9 Eylül 2025 Salı altın fiyatları...

Zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil getirileri, altına olan talebi artırarak fiyatları tarihi seviyelere çıkardı. Piyasalar, Fed’in bu ay faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıyor.

Salı günü altın fiyatları, dolardaki değer kaybı ve tahvil getirilerindeki düşüşle yeni zirveler gördü. Spot altın yüzde 0,4 yükselişle ons başına 3 bin 651 dolara çıkarken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 artışla 3 bin 690 dolara ulaştı.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın da rekor kırdı. Gram altın yüzde 0,4 artışla 4 bin 841 TL seviyesine yükseldi. Gün içinde 4 bin 849 TL ile tarihi zirvesini gördü.

ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Credit Agricole, ons altının önümüzdeki aylarda piyasa koşullarından destek bulmaya devam edeceğini açıkladı.

Fransız banka, gelişmiş ülkelerde artan kamu borcu ve dirençli enflasyon baskıları, Fed’den beklenen faiz indirimleri, Fed’in bağımsızlığı üzerindeki baskılar ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla altına yönelmesinin değerli metali güçlü tutacağını ifade etti. Banka, altın fiyatlarında yukarı yönlü risklerin öne çıktığını vurguladı.

GOLDMAN SACHS’TAN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Goldman Sachs ise, Federal Rezerv’in itibar kaybı yaşaması ve yatırımcıların portföylerindeki varlıkların küçük bir kısmını Hazine tahvillerinden külçe altına kaydırması durumunda ons altının yaklaşık 5 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 839 TL
  • Çeyrek altın: 8 bin 38 TL
  • Yarım altın: 16 bin 75 TL
  • Tam altın: 31 bin 823 TL
  • Cumhuriyet altını: 32 bin 3 TL
  • Gremse altın: 79 bin 802 TL
  • Ons altın: 3 bin 648 Dolar
