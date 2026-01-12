Göreve iadesi beklenirken tepki çeken karar: İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın “açığa alma” süresi uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alındıktan sonra hakkında verilen ev hapsi cezası 210 gün sonra kaldırılan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa’ya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ev hapsi cezasının kaldırılması sonrası göreve dönmesi beklenen Başa’nın açığa alma süresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uzatıldı. Konuya ilişkin bakanlık kararında 5 Ocak 2026 tarihli kararda “İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa'nın görevden uzaklaştırma tedbirinin 26.12.2025 tarihinden itibaren iki ay uzatılması, 26.12.2025 tarihli Bakan Onayı ile uygun görülmüştür” denildi. Cumhuriyet’e konuşan Başa’nın avukatı Kerem Donat, verilen karara “görevden uzaklaştırma tedbiri, gelinen aşamada hukuken ihtiyati bir önlem olmaktan çıkmış, ölçüsüz ve gerekçesiz bir idari yaptırıma dönüşmüştür” sözleriyle tepki gösterdi.

BAŞA’NIN AVUKATINDAN KARARA TEPKİ

Ağustos 2025’te uzaklaştırma kararının yeniden uzatılmasının ev hapsi kararına istinaden “fiilen görev yerine gidemeyecek durumda olması” olarak gerekçelendirildiğini belirten avukat Donat, “Başka bir ifadeyle, idare bu aşamada suçun sabitliği ya da yargısal bir mahkûmiyet değil, yalnızca fiili imkânsızlık gerekçesine dayanmıştır. Bu değerlendirmesi de hatalıdır ancak Kasım 2025’te, adli yargı makamları tarafından bu fiili engel ortadan kaldırılmış, konutu terk etmeme tedbiri kaldırılarak imza yükümlülüğüne çevrilmiştir” dedi.

“ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN AÇIK İHLALİ”

Bu engelin ortadan kalkmasına karşın aynı yönde karar verilmesine tepki gösteren avukat Donat, sözlerine şöyle devam etti: “Görevden uzaklaştırma, cezalandırma aracı değil, kamu hizmetinin gereği hâllerde başvurulabilecek geçici bir önlemdir. Adli makamlarca daha hafif bir tedbir uygulanmasına karar verilmişken, idarenin en ağır idari tedbiri hiçbir yeni gerekçe ortaya koymadan sürdürmesi, ölçülülük ilkesinin açık ihlalidir. Bugün gelinen noktada, görevden uzaklaştırma tedbiri kamu hizmetinin korunmasına değil, fiilen bir cezalandırma sonucuna hizmet etmektedir. Bu durum, masumiyet karinesiyle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. İdarenin kendi önceki gerekçesiyle çelişen, güncel durumu dikkate almayan ve gerekçesiz biçimde sürdürülen bu uygulama, yargısal denetime muhtaç hâle gelmiştir. Hukuk devleti, otomatik uzatmalarla değil, somut, ölçülü ve gerekçeli kararlarla ayakta kalır.”

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, konuya ilişkin talebin ilgili bakanlık tarafından onaylanması doğrultusunda 12 Haziran 2025 tarihinde açığa alınmıştı.