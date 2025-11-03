Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Rakamlar o seviyenin altına indi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Kasım 2025 Pazartesi altın fiyatları…
3.11.2025 09:44:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
3 Kasım 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 3 Kasım 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Altın, önceki gün elde ettiği kazançlarını koruyamayarak yeniden 4 bin doların altına geriledi. Ons altın fiyatı, haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimini sürdürdü.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ AZALDI

Altın fiyatları ons başına 3 bin 962 doların altına gerileyerek önceki seanstaki kayıplarını sürdürdü. Bu düşüşte ABD’de faiz indirimi beklentilerinin azalması ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının ardından güvenli liman talebinin zayıflaması etkili oldu.

FED’İN MESAJLARI PİYASALARI ETKİLEDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) geçen hafta beklenen faiz indirimini gerçekleştirdi. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, devam eden ABD hükümet kapanması nedeniyle sınırlı ekonomik veriye dikkat çekerek bunun bu yılki son indirim olabileceğini belirtti.

Piyasa fiyatlamalarına göre, Powell’ın açıklamaları öncesinde yüzde 90’ın üzerinde olan aralık ayı faiz indirimi olasılığı yaklaşık yüzde 70’e geriledi.

ABD-ÇİN ANLAŞMASI VE ÇİN’İN ALTIN KARARI

Ticaret cephesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen haftaki zirvede gümrük vergilerinin uzatılması, ihracat kısıtlamalarının hafifletilmesi ve diğer ticaret engellerinin azaltılması konusunda uzlaştı.

Öte yandan Çin, altın satışlarına yönelik uzun süredir uyguladığı vergi teşviğini kaldırdı. Bu adımın, tüketici fiyatlarını yükseltmesi ve dünyanın en büyük külçe piyasalarından birinde talebi zayıflatması bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 412 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 222 TL
  • Cumhuriyet altını: 36 bin 719 TL
  • Ons altın: 4 bin 3 dolar
  • Yarım altın: 18 bin 433 TL
  • Tam altın: 36 bin 661 TL
  • Gremse altın: 91 bin 933 TL
