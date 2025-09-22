Altın fiyatları zirveye yakın başladı: Uzman isimden 'tablo değişebilir' uyarısı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Eylül 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Geçen hafta FED’in faiz indiriminden güç alarak 3 bin 707 dolar seviyesinde zirve yapan ons altın, haftayı 3 bin 685 dolardan kapatarak yüzde 1,15 yükseliş kaydetmişti. Yeni haftada ise sınırlı primle 3 bin 695 dolardan açılış yapan ons, tarihî zirvesine yakın seyrini sürdürüyor.

İç piyasada ise 22 Eylül 2025 gram altın fiyatı 4 bin 917 TL’den haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’da gram altın 5 bin-5 bin 50 TL bandında alınıp satılırken, çeyrek altın sabah saatlerinde 8 bin 240 TL’den işlem görüyor.

PİYASALAR ABD VERİLERİNE ODAKLANDI Bu hafta altın fiyatlarını etkilemesi beklenen gelişmeler arasında yarın yapılacak FED Başkanı Jerome Powell’ın konuşması öne çıkıyor. Perşembe günü ABD’nin 2. çeyrek büyüme verileri ile dayanıklı mal siparişleri, cuma günü ise Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (PCE) ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.

Beklentiler, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyümesi ve Çekirdek PCE enflasyonunun yıllık yüzde 2,6 artması yönünde. Tahminlerin altında kalacak verilerin, FED’in daha gevşek bir para politikasına yönelebileceği ve bunun da altın fiyatlarını destekleyebileceği değerlendiriliyor.

UZMANLARDAN ALTINDA DESTEK SEVİYELERİNE DİKKAT ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın yatırımcılarının “satmaması gerektiğini” belirterek ons altında 3600 dolar ve gram altında 4780 TL seviyelerinin kritik destek olduğunu ifade etti. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlandığında pozitif görünümün korunacağını vurguladı.

Eryılmaz ayrıca, bu hafta Powell’ın konuşması ile ABD büyüme ve Çekirdek PCE verilerinin piyasalar için belirleyici olacağına dikkat çekerek kısa vadeli yatırımcılara “bekle-gör” tavsiyesi verdi. Uzun vadeli yatırımcılar için ise her geri çekilmenin alım fırsatı sunduğunu söyledi.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SENARYOSU Ekonomist Tuncay Turşucu, FED kararlarının ardından ons altının 3 bin 640 dolar seviyesindeki simetrik desteğin üzerinde güç kazandığını belirtti.

Turşucu, “Ons 3 bin 640 dolar üzerinde kalırsa 3 bin 840 dolardaki bir sonraki hedefe yönelme ihtimali artar. 3 bin 640 dolar ‘zarar kes’ seviyesi olarak izlenmeli, altına gerilerse tablo değişebilir” dedi. Ayrıca dolar endeksindeki zayıflığın, EUR/USD paritesindeki güçlenmenin ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürebileceğini kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 919 TL

4 bin 919 TL Çeyrek altın: 8 bin 248 TL

8 bin 248 TL Cumhuriyet altını: 32 bin 890 TL

32 bin 890 TL Ons altın: 3 bin 694 dolar