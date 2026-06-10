Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 10 Haziran 2026 Çarşamba...

Altın fiyatları, ABD’nin düşürülen bir askeri helikoptere misilleme olarak İran’a yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından gerilemeye devam etti. Çatışmaların diplomatik çözümünü zorlaştıran gelişmeler, küresel piyasalarda dalgalanmayı artırdı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.204 TL Çeyrek altın 10.305 TL Cumhuriyet altını 41.128 TL Ons altın 4.186 dolar Yarım altın 20.586 TL Tam altın 42.165 TL Gremse altın 105.736 TL

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Külçe altın, çarşamba günü ons başına 4.175 doların altına inerek yüzde 2’ye kadar değer kaybetti. Değerli metal, önceki işlem gününde de yüzde 1,6 düşüş kaydetmişti.

ABD güçleri, Başkan Donald Trump’ın Umman açıklarında bir Amerikan helikopterinin İran tarafından vurulduğunu öne sürmesinin ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırılar gerçekleştirdi. İran’ın Mehr Haber Ajansı ise Keşm Adası ve ülkenin güney kıyıları boyunca çok sayıda patlama sesi duyulduğunu aktardı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ RİSKLER TAKİP EDİLİYOR

Son gelişmeler, kırılgan ateşkese ilişkin endişeleri artırırken, Batı Asya’dan küresel piyasalara enerji sevkiyatında kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda olası kesintilerin uzama riskini de gündeme taşıdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin “hiçbir saldırı ya da tehdidi yanıtsız bırakmayacağını” ifade etti. Devlet televizyonu IRIB News ise İran’ın daha sonra Bahreyn’de konuşlu ABD Beşinci Filosu’na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini bildirdi.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ ENFLASYON KAYGILARINI ARTIRDI

Petrol fiyatları çarşamba günü yeniden yükselişe geçti. Bu durum, küresel enflasyon beklentilerini güçlendirirken merkez bankalarının faizleri sabit tutma veya artırma ihtimalini de artırdı.

Faiz getirisi bulunmayan altın gibi değerli metaller üzerindeki baskıyı artıran gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2’ye kadar yükselerek 93 doların üzerine çıktı. Ancak ABD’nin misilleme operasyonunun sona erdiğini açıklamasının ardından petrol fiyatları gün içindeki kazançlarının bir bölümünü geri verdi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot altın, Singapur saatiyle 10.55 itibarıyla yüzde 2 düşüşle ons başına 4.175,85 dolardan işlem gördü.

Diğer değerli metallerde ise gümüş yüzde 2,3 gerileyerek 63,86 dolara düştü. Platin ve paladyum fiyatlarında da değer kaybı yaşandı.

ABD dolarının performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yatay bir seyir izledi.