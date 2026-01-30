Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş: Fiyatlar bir gecede 500 TL geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…
Paylaş

Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş: Fiyatlar bir gecede 500 TL geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…

30.01.2026 10:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş: Fiyatlar bir gecede 500 TL geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…

30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş: Fiyatlar bir gecede 500 TL geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…

29 Ocak Perşembe günü yükselişini hızlandırarak rekor kıran altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yüzde 3’e yakın değer kaybıyla giriş yaptı. 8 bin TL sınırına yaklaşan gram altın, 30 Ocak Cuma sabahı itibarıyla 7 bin 299 TL seviyesine geriledi.

Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş: Fiyatlar bir gecede 500 TL geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…

Uluslararası piyasalarda ise 5 bin 600 doların üzerini test eden ons altın, sert satışların ardından günü 5 bin 200 dolar seviyesinden açtı.

Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş: Fiyatlar bir gecede 500 TL geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…

FİYATLARDA SERT DÜŞÜŞ

2026 yılına hızlı yükselişlerle başlayan altın fiyatları, son günlerde yaşanan geri çekilmeyle dikkat çekti. Piyasalarda bu düşüşün temel nedenleri arasında kâr satışları öne çıktı. Son haftalarda üst üste gelen sert yükselişlerin ardından yatırımcıların kazançlarını realize etmesi, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş: Fiyatlar bir gecede 500 TL geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE SATIŞLARI TETİKLEDİ

Ons altın tarafında kritik direnç seviyesi olarak izlenen 5 bin 600 doların test edilmesiyle birlikte satış emirleri devreye girdi. Bu seviyelerde kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların pozisyonlarını azaltması ve bazı borsa yatırım fonlarının portföy küçültmeye yönelmesi, geri çekilmenin hız kazanmasına neden oldu.

Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş: Fiyatlar bir gecede 500 TL geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…

FED BELİRSİZLİĞİ PİYASALARI TEDİRGİN EDİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi bugün açıklamasının beklenmesi, piyasalarda belirsizliği artırdı. Fed yönetimine ilişkin bu beklenti, altın fiyatları üzerinde ek baskı yarattı.

Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş: Fiyatlar bir gecede 500 TL geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…

ASYA PİYASALARINDA ALTIN BASKI ALTINDA

ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından StoneX’in Kıdemli Analisti Matt Simpson, Kevin Warsh’ın Fed Başkanlığına getirileceğine yönelik söylentilerin Asya piyasalarında altın üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

 

Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş: Fiyatlar bir gecede 500 TL geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 7 bin 209 TL
  • Çeyrek altın: 12 bin 995 TL
  • Cumhuriyet altını: 51 bin 780 TL
  • Ons altın: 5 bin 218 dolar
Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş: Fiyatlar bir gecede 500 TL geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…
  • Yarım altın: 25 bin 989 TL
  • Tam altın: 52 bin 407 TL
  • Gremse altın: 131 bin 421 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #düşüş #altın fiyatları