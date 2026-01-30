Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş: Fiyatlar bir gecede 500 TL geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…

29 Ocak Perşembe günü yükselişini hızlandırarak rekor kıran altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yüzde 3’e yakın değer kaybıyla giriş yaptı. 8 bin TL sınırına yaklaşan gram altın, 30 Ocak Cuma sabahı itibarıyla 7 bin 299 TL seviyesine geriledi.

Uluslararası piyasalarda ise 5 bin 600 doların üzerini test eden ons altın, sert satışların ardından günü 5 bin 200 dolar seviyesinden açtı.

FİYATLARDA SERT DÜŞÜŞ 2026 yılına hızlı yükselişlerle başlayan altın fiyatları, son günlerde yaşanan geri çekilmeyle dikkat çekti. Piyasalarda bu düşüşün temel nedenleri arasında kâr satışları öne çıktı. Son haftalarda üst üste gelen sert yükselişlerin ardından yatırımcıların kazançlarını realize etmesi, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE SATIŞLARI TETİKLEDİ Ons altın tarafında kritik direnç seviyesi olarak izlenen 5 bin 600 doların test edilmesiyle birlikte satış emirleri devreye girdi. Bu seviyelerde kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların pozisyonlarını azaltması ve bazı borsa yatırım fonlarının portföy küçültmeye yönelmesi, geri çekilmenin hız kazanmasına neden oldu.

FED BELİRSİZLİĞİ PİYASALARI TEDİRGİN EDİYOR Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi bugün açıklamasının beklenmesi, piyasalarda belirsizliği artırdı. Fed yönetimine ilişkin bu beklenti, altın fiyatları üzerinde ek baskı yarattı.

ASYA PİYASALARINDA ALTIN BASKI ALTINDA ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından StoneX’in Kıdemli Analisti Matt Simpson, Kevin Warsh’ın Fed Başkanlığına getirileceğine yönelik söylentilerin Asya piyasalarında altın üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 7 bin 209 TL

7 bin 209 TL Çeyrek altın: 12 bin 995 TL

12 bin 995 TL Cumhuriyet altını: 51 bin 780 TL

51 bin 780 TL Ons altın: 5 bin 218 dolar