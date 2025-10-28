Altın fiyatlarında sert düşüş: Geçen hafta rekor kırıyordu!

Geçen hafta 4 bin 381 dolarla zirveyi gören ons altın fiyatı, bugün 3 bin 900 doların altına inerken, piyasalarda yeni tahminler gelmeye devam ediyor.

Altın fiyatları, cuma sabahı görülen zirveye göre üç işgününde yaklaşık yüzde 13 gerilerken, piyasada yukarı yönlü tahminler öne çıkıyor.

LBMA ANKETİ ALTIN FİYATINI YÜKSELİŞE İŞARET EDİYOR

Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) Japonya’nın Kyoto kentindeki yıllık toplantısına katılan delegelerle yapılan ankete göre, ons altın fiyatının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 4 bin 980 dolara ulaşması bekleniyor. Bu seviye, mevcut fiyatların yaklaşık yüzde 27 üzerinde.

Bu yıl yüzde 52 artış gösteren altın, 1979 sonrası 46 yıllık dönemin en iyi performansını sergiliyor. Mart ayında ons başına 3 bin doları, ekim ayında ise 4 bin doları aşan altın, piyasada “psikolojik direnç seviyeleri” olarak görülen eşikleri geride bıraktı.

Reuters'ın haberinde, "Siyasi gerilimler, ABD tarifelerine ilişkin belirsizlik ve son dönemde 'fırsatı kaçırma korkusu' olarak adlandırılan dalganın etkisiyle altın, 20 Ekim’de ons başına 4.381 dolar ile rekor seviyeye ulaştı" yorumuna yer verildi.

LBMA anketindeki tahminler, Reuters’ın dün yayımladığı son anketteki beklentilerle de uyumlu. Reuters anketinde, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı ons başına 4 bin 275 dolar olarak öngörülmüştü. Ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler, altının güvenli liman özelliğini güçlendirmeye devam ediyor.

39 analist ve yatırımcının katıldığı ankette, 2025 yılı için altının ortalama ons fiyatı 3 bin 400 dolar olarak tahmin edildi. Bu rakam, temmuz ayındaki 3 bin 220 dolarlık tahmine göre artış gösterdi. 2026 yılı tahmini ise üç ay önceki 3 bin 400 dolardan 4 bin 275 dolara çıkarıldı.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Kyoto’daki LBMA konferansına katılan uluslararası delegeler, gümüş fiyatlarının da bir yıl içinde ons başına 46 dolardan 59 dolara yükseleceğini öngördü. Gümüş bu yıl yüzde 62 artarak 2010’dan bu yana en güçlü yükselişini kaydetti. 17 Ekim’de ons başına 54,5 dolarla rekor kıran gümüş, güçlü yatırım talebi, Londra spot piyasasında arz darlığı ve Hindistan’daki yüksek alımların etkisiyle yükseldi.

Ankete göre platin fiyatlarının ons başına 1544 dolardan 1816 dolara, paladyumun ise 1364 dolardan 1709 dolara çıkması bekleniyor. Platin ve paladyum fiyatları bu yıl sırasıyla yüzde 76 ve yüzde 54 artış gösterdi. Maden arzındaki kısıtlar ve ABD tarifelerine yönelik endişeler, yatırımcıların bu metallere yönelmesini sağladı.

ANALİST YORUMLARI

GoldCore’dan David Russell, “2025’teki altın performansı yalnızca bir rallinin gücünü yansıtmıyor; aynı zamanda yeni bir gerçeğin kabulünü ifade ediyor. Piyasa artık kısa vadeli şoklara değil, politika yapıcılara, para birimlerine ve finansal sisteme duyulan daha derin bir güvensizliğe tepki veriyor” dedi.

Altın, belirsizlik dönemlerinde koruma aracı olarak görülüyor. Küresel jeopolitik riskler, ticaret gerilimleri ve doların zayıflama eğilimi, merkez bankalarının alımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen girişler, altın fiyatlarını destekliyor. ABD’de faiz indirimi beklentileri de getiri sağlamayan bu değerli metale ilgiyi artırıyor.

Analistler, 2026’ya kadar altın fiyatlarında artışın süreceğini, ancak yükseliş hızının bir miktar yavaşlayacağını öngörüyor. Süregelen belirsizliklerin ralliyi desteklemeye devam edeceği, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi amacıyla altın alımlarını sürdüreceği ve yatırımcıların altını portföylerinde temel bir unsur olarak görmeye başladığı belirtiliyor.

GÜMÜŞTE GÖRÜNÜM OLUMLU

Analistler, gümüş fiyat tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. Buna göre, 2025 için ortalama ons fiyatı 38,45 dolar, 2026 için ise 50 dolar olarak öngörülüyor. Temmuz ayındaki ankette bu tahminler sırasıyla 34,52 ve 38 dolar seviyesindeydi.

Hem güvenli liman hem de endüstriyel metal olarak görülen gümüş, bu yıl yüzde 65 yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ons başına 54,47 dolara ulaştı. Güneş enerjisi teknolojileri, elektrikli araçlar ve yapay zeka veri merkezleri gibi sektörlerden gelen güçlü talep ile arz açığı, gümüşün görünümünü destekliyor.

OANDA MarketPulse analisti Zain Vawda, “Gümüşte yapısal arz açıkları devam ediyor ve bu durumun 2026’ya kadar süreceği tahmin ediliyor. Gümüş, hem altın gibi parasal bir güvence aracı hem de kritik endüstriyel uygulamalarıyla, yükselen metal piyasasına ‘yüksek beta’ etkisiyle katkı sağlayan benzersiz bir konuma sahip” dedi.

Analistlere göre, yatırımcıların altına daha uygun fiyatlı bir alternatif arayışı sürerken, güçlü yatırım talebi gümüş fiyatlarının artışında temel faktör olmaya devam edecek.