Sosyal medyadaki yemek akımları, beslenme alışkanlıklarını etkiliyor: İçeriklere dikkat

Birkaç saniyelik videolarla milyonlara ulaşan yemek trendleri yalnızca damak zevkini değil, beslenme alışkanlıklarını ve kilo dengesini de derinden etkiliyor. Sosyal medyada hızla yayılan yemek akımları, kısa videolarla iştah kabartırken uzun vadede özellikle gençler için kilo artışının görünmez tetikleyicilerinden biri haline geliyor. Uzmanlara göre sosyal medyada popülerleşen yüksek kalorili yemek akımları, fark edilmeden artan porsiyonlar ve kilo alımıyla sonuçlanabiliyor.

Diyetisyen Gürkan Hınız, günümüzde hayatla ilgili seçimlerimizin çoğunun sosyal medyanın etkisi altında gerçekleştiğini belirterek “Konu yemekler olunca sosyal medyanın etkisi çok daha artıyor. Keşfetme arzumuz sosyal medya ile birlikte daha da tetikleniyor ve kendimizi sıklıkla içerikten ve nitelikten bağımsız yeni bir beslenme arayışı içinde buluyoruz” dedi. Sosyal medyanın yemekleri bir tüketim nesnesi haline getirdiğine dikkat çeken Hınız, “Bizler de tam bu noktada manipüle ediliyoruz. Kendi istek ve arzularımızdan bağımsız sistemin dayattığı besinleri aramaya başlıyoruz. Sosyal medyanın etkisi bilinçli beslenme farkındalığı olmayan bireyi, kendi fizyolojik ihtiyaçlarından uzaklaştırıp kontrolsüz bir tüketim döngüsüne sürükleyebiliyor” dedi.

‘KONTROL YİTİRİLİYOR’

Genel olarak en trend içeriklerin hızlı tüketilebilen, yüksek enerjili gıdaları içerdiğini aktaran Hınız, “Bu içerikleri takip etmek ve bu bağlamda tercihlerde bulunmak zaman içinde porsiyon kontrolü algımızı yitirmemize ve duygusal tatmin için yemek yememize zemin hazırlıyor. Zaman zaman hiç aklımızda olmayan bir yemekle tanışıp kendimizi onu tüketmek için planlarken buluyoruz” diye konuştu. Sosyal medyada sağlıklı beslenmeye yönelik tavsiye veren sayfaların yeterli ilgiliyi görmediğini söyleyen Hınız, “Bu nedenle algoritmalar tüm kullanıcıları her geçen gün sağlıksız, yüksek enerjili, ihtiyaç fazlası besinlere yönlendirmeye devam ediyor. Tavsiyem, tüm içerikleri tüketen bir kullanıcı olmaktan uzaklaşıp kendi ihtiyaç ve ilgi alanlarınıza göre paylaşımları takip etmeniz” ifadelerini kullandı.