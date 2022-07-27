Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? ( 27 Temmuz 2022)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 988 lira seviyesinde işlem görüyor.
Ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0.2 artışla 985.9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0.2 üzerinde 988 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.621 lira, Cumhuriyet altını da 6.620 liradan satılıyor.
Dün, yüzde 0.1 azalışla günü 1.717.4 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0.1 üzerinde 1.719 dolardan işlem görüyor.
YATIRIMCILAR TEMKİNLİ
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde yatırımcıların temkinli davrandıklarını söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisi de korunuyor.
Tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki farkın kapanmaya devam ederek 30 baz puana indiğini anımsatan analistler, söz konusu fiyatlamanın ABD ekonomisinin resesyona gireceği beklentisini güçlendirdiğini dile getirdi.
Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan ve aynı zamanda ödeme yöntemi olarak da kullanılan altın güvenilir bir yatırım aracı olarak ilgi çekiyor.
Özellikle Türkiye’de düğün, nişan, sünnet gibi önemli günlerde hediye ve takı olarak da değerlendirilen altın dünyadaki gelişmelere göre fiyatlanıyor. Altının değerinin piyasada nerede olduğuna bakmaya ihtiyaç duyan milyonlar doğru veriye ulaşmak için serbest piyasayı takip ediyor. Merkez Bankalarının rezervlerinde önemli bir paya sahip olan altın Türkiye’de ise çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet Altını sınıflarıyla da işlem görüyor. Gram altın ve külçe altın gibi işçiliğin en az seviyede kullanıldığı altın çeşitleri ise yatırım aracı olarak kullanılıyor. Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altında artık ‘yarımın yarımı’ gibi daha küçük altınlar da bulunuyor. Global krizlerden en az zararla çıkmanın formülü olarak hem devletler hem de yatırımcılar çoğunlukla altına yöneliyor.
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