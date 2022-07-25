Altının kilogram fiyatı düştü

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:02

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 982 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 982 bin lira, en yüksek 998 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 982 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 87 milyon 843 bin 930,16 lira, işlem miktarı ise 2.123,18 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 127 milyon 430 bin 553,92 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, IAR Döviz Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: