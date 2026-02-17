Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın fiyatlarında yön arayışı: Yeni rekor beklentileri belli oldu! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Şubat 2026 Salı altın fiyatları…
17.02.2026 09:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
17 Şubat 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 17 Şubat 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

Çin piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olması ve küresel veri akışının sakin seyretmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalarda yön arayışı sürerken ANZ ikinci çeyrek için dikkat çeken bir öngörü paylaştı.

Çin piyasalarının bu hafta resmi tatil nedeniyle işlem görmemesi ve küresel veri gündeminin zayıf kalması, altın fiyatları tarafında güç kaybına neden oluyor. Düşük işlem hacmi ve sınırlı veri akışı, fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

YENİ REKOR TAHMİNİ!

Piyasalarda “Altın yükselir mi, geriler mi?” sorusu öne çıkarken, Avustralya merkezli finans kuruluşu ANZ ons altın için ikinci çeyreğe ilişkin yeni hedef fiyatını açıkladı. ANZ’nin emtia analistleri, ons altının ikinci çeyrekte 5 bin 800 dolara kadar çıkabileceğini öngördü.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Batı Asya’daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zekâ şirketlerine yönelik endişeler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Altın fiyatları cephesinde ise Asya piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması kaynaklı düşük likidite ve güçlü dolar etkisiyle aşağı yönlü eğilim öne çıkıyor. Analistler, bugün yurtiçinde konut fiyat endeksinin, yurtdışında ise Almanya’da enflasyon ve ZEW endeksleri ile ABD’de New York Fed imalat sanayi endeksinin başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtiyor.

 

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 6 bin 881 TL
  • Çeyrek altın: 11 bin 678 TL
  • Cumhuriyet altını: 46 bin 577 TL
  • Ons altın: 4 bin 909 dolar
  • Yarım altın: 23 bin 352 TL
  • Tam altın: 46 bin 691 TL
  • Gremse altın: 116 bin 727 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #Cumhuriyet altını #altın fiyatları