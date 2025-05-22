Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: ABD'deki gelişmeler artışı destekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 22 Mayıs 2025 Perşembe...

ABD'DEKİ GELİŞMELER FİYATLARI YÜKSELTİYOR ABD hükümetinin artan borcuna yönelik kaygıların büyümesi ve 20 yıllık Hazine tahvillerine olan talebin zayıf seyretmesi, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeye devam ediyor.

ALTIN 3 HAFTANIN ZİRVESİNDE Ons altın, 9 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini test ederek 3345,45 dolara kadar yükseldi. Şu dakikalarda ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 3336,42 dolardan işlem görüyor.

Dolar, önceki seansta ulaştığı son iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Bu durum, dolar dışı para birimlerine sahip yatırımcılar için dolar bazlı altını daha cazip hale getiriyor.

ABD'DEKİ RİSKLER DESTEKLİYOR OANDA Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Altının yükselişi, zayıflayan ABD doları ve ABD ekonomisinde devam eden stagflasyon riskleri tarafından destekleniyor” değerlendirmesini yaptı.

Buranın aşılabilmesi halinde 3417 dolar yeni hedef olabilir” ifadeleri kullanılırken, destek seviyeleri ise 3316 ve 3284 dolar olarak öne çıkıyor. Analistler, ons altın için bugün 3366 dolar seviyesini direnç noktası olarak öne çıkarıyor. “” ifadeleri kullanılırken, destek seviyeleri ise 3316 ve 3284 dolar olarak öne çıkıyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 167 TL

4 bin 167 TL Çeyrek altın: 6 bin 914 TL

6 bin 914 TL Cumhuriyet altını: 27 bin 530 TL

27 bin 530 TL Ons altın: 3 bin 334 dolar