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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: ABD'deki gelişmeler artışı destekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…
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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: ABD'deki gelişmeler artışı destekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

22.05.2025 09:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: ABD'deki gelişmeler artışı destekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: ABD'deki gelişmeler artışı destekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 22 Mayıs 2025 Perşembe...
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: ABD'deki gelişmeler artışı destekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

ABD'DEKİ GELİŞMELER FİYATLARI YÜKSELTİYOR

ABD hükümetinin artan borcuna yönelik kaygıların büyümesi ve 20 yıllık Hazine tahvillerine olan talebin zayıf seyretmesi, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeye devam ediyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: ABD'deki gelişmeler artışı destekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

ALTIN 3 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Ons altın, 9 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini test ederek 3345,45 dolara kadar yükseldi. Şu dakikalarda ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 3336,42 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: ABD'deki gelişmeler artışı destekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…
Dolar, önceki seansta ulaştığı son iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Bu durum, dolar dışı para birimlerine sahip yatırımcılar için dolar bazlı altını daha cazip hale getiriyor.
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: ABD'deki gelişmeler artışı destekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

ABD'DEKİ RİSKLER DESTEKLİYOR

OANDA Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Altının yükselişi, zayıflayan ABD doları ve ABD ekonomisinde devam eden stagflasyon riskleri tarafından destekleniyor” değerlendirmesini yaptı.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: ABD'deki gelişmeler artışı destekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…
Analistler, ons altın için bugün 3366 dolar seviyesini direnç noktası olarak öne çıkarıyor. “Buranın aşılabilmesi halinde 3417 dolar yeni hedef olabilir” ifadeleri kullanılırken, destek seviyeleri ise 3316 ve 3284 dolar olarak öne çıkıyor.
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: ABD'deki gelişmeler artışı destekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 167 TL
  • Çeyrek altın: 6 bin 914 TL
  • Cumhuriyet altını: 27 bin 530 TL
  • Ons altın: 3 bin 334 dolar
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: ABD'deki gelişmeler artışı destekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…
Yarım altın: 13 bin 829 TL
Tam altın: 27 bin 170 TL
Gremse altın: 68 bin 135 TL
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