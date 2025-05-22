Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: ABD'deki gelişmeler artışı destekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları…

ABD'DEKİ GELİŞMELER FİYATLARI YÜKSELTİYOR
ABD hükümetinin artan borcuna yönelik kaygıların büyümesi ve 20 yıllık Hazine tahvillerine olan talebin zayıf seyretmesi, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeye devam ediyor.
ALTIN 3 HAFTANIN ZİRVESİNDE
Ons altın, 9 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini test ederek 3345,45 dolara kadar yükseldi. Şu dakikalarda ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 3336,42 dolardan işlem görüyor.
ABD'DEKİ RİSKLER DESTEKLİYOR
OANDA Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Altının yükselişi, zayıflayan ABD doları ve ABD ekonomisinde devam eden stagflasyon riskleri tarafından destekleniyor” değerlendirmesini yaptı.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 167 TL
- Çeyrek altın: 6 bin 914 TL
- Cumhuriyet altını: 27 bin 530 TL
- Ons altın: 3 bin 334 dolar
Yarım altın: 13 bin 829 TL
Tam altın: 27 bin 170 TL
Gremse altın: 68 bin 135 TL