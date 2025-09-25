Altın rekor sonrası düşüşte: Gram altın o seviyenin altına indi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları…

Küresel piyasalarda bu hafta salı günü 3 bin 791 dolarla tüm zamanların zirvesini gören ons altın, satışların ardından 3 bin 736 dolara kadar indi. Bugünkü işlemlerde ise 3 bin 735 dolara yakın seviyelerde yatay seyrediyor. FED Başkanı Jerome Powell’ın “yarı şahin” mesajları altındaki yükselişi sınırladı.

GRAM ALTIN 5 BİN TL’NİN ALTINDA Yurt içinde gram altın, ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak bu hafta 5 bin 47 TL ile rekor kırdıktan sonra yeni güne 4 bin 980 TL seviyesinden başladı. Kapalıçarşı’da gram altın 5 bin 95 - 5 bin 145 TL aralığında işlem görürken, çeyrek altın satış fiyatı sabah saatlerinde 8 bin 395 TL oldu.

ALTIN PİYASASINDA BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER Yatırımcıların en çok merak ettiği soru, altının geldiği seviyede alım mı yoksa satış mı yapılacağı. Uzmanlar bu soruya şu başlıklarla yanıt veriyor: Jeopolitik riskler: Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin krizlerinde yakın vadede çözüm görünmüyor.

Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin krizlerinde yakın vadede çözüm görünmüyor. Merkez bankası talebi: Son iki yılda 1000 ton altın alan merkez bankalarının bu yıl da yaklaşık 900 ton alım yapması bekleniyor.

Son iki yılda 1000 ton altın alan merkez bankalarının bu yıl da yaklaşık 900 ton alım yapması bekleniyor. FED politikası: 2025 ve 2026’da faiz indirimleri öngörülse de istihdamdaki zayıflık nedeniyle şahin bir adım ihtimali düşük.

2025 ve 2026’da faiz indirimleri öngörülse de istihdamdaki zayıflık nedeniyle şahin bir adım ihtimali düşük. Dolar endeksi: Bu yıl yüzde 10’a yakın değer kaybeden dolar endeksinde hızlı bir toparlanma beklenmiyor.

Bu yıl yüzde 10’a yakın değer kaybeden dolar endeksinde hızlı bir toparlanma beklenmiyor. Kâr satışları: Yüksek fiyatlardan gelen satışlar kısa vadede baskı yaratabilir ancak sert düşüş ihtimali sınırlı.

FED ÜYELERİNDEN TEMKİNLİ MESAJLAR Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee, “Daha fazla faiz indirimini desteklemeye daha az istekli olabilirim” diyerek dikkat çekti. Enflasyonun kalıcılığına işaret eden Goolsbee, işletmelerin fiyat artışları konusunda endişeli olduğunu belirtti.

ABD VERİLERİNE ODAKLANILDI Altın piyasasında gözler bugün açıklanacak ABD büyüme verisi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularında. Yarın ise FED’in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyon rakamları gelecek. Beklentilerin üzerinde gerçekleşecek veriler altın fiyatlarını baskılayabilir.

ALTINDA ALIM MI SATIŞ MI MANTIKLI? Altın tarihi zirve sonrası yatay seyre geçti. Uzmanlara göre kısa vadede dalgalı bir görünüm öne çıkarken, uzun vadeli yatırımcı için jeopolitik riskler ve merkez bankası alımları altını güçlü kılıyor. Kısa vadeli yatırımcıların ise kâr satışlarının yaratacağı baskıyı dikkate alması gerekiyor.

Sonuç olarak, altında yeni bir yükseliş dalgası için küresel veriler belirleyici olacak. Yatırımcıların alım-satım kararlarını günlük fiyat hareketlerine göre değil, ekonomik verilerin şekillendirdiği trendlere göre vermesi öneriliyor. Altın ve para piyasası uzmanları yatırımcıları sabırlı olmaları konusunda uyarıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 982 TL

4 bin 982 TL Çeyrek altın: 8 bin 400 TL

8 bin 400 TL Cumhuriyet altını: 33 bin 492 TL

33 bin 492 TL Ons altın: 3 bin 734 dolar