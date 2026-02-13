Altın rezervi en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye'nin listedeki yeri şaşırttı!

Altın fiyatlarının 2020’den bu yana yüzde 230’un üzerinde yükseldiği dönemde, küresel merkez bankaları son yılların en güçlü altın alım dalgalarından birine imza attı. Bloomberg ve Reuters veri setleriyle uyumlu raporlar, külçe altının yalnızca bir güvenli liman değil, aynı zamanda jeopolitik risklere ve doların küresel hakimiyetine karşı stratejik rezerv aracı haline geldiğini ortaya koydu.

DOĞU BLOĞU VE GELİŞEN ÜLKELER ALTIN ALIMINDA ÖNE ÇIKTI 2020-2025 dönemini kapsayan verilere göre en büyük 15 alıcı ülke, rezervlerine net 2 bin tona yakın altın ekledi. Listenin ilk sırasında yer alan Çin, 357 tonluk artışla rezerv çeşitlendirme politikasını sürdürdü ve Batı merkezli finans sistemlerine bağımlılığı azaltma stratejisini güçlendirdi.

Doğu Avrupa ülkeleri de dikkat çekici bir performans sergiledi. Polonya, rezervlerini 314,6 ton artırarak ikinci sıraya yükseldi. Türkiye ve Hindistan ise enflasyon baskısı ve döviz kuru oynaklığına karşı altını kritik bir "hedge" (korunma) aracı olarak konumlandırdı ve sırasıyla 251,8 ile 245,3 tonluk alım yaptı.

ALTIN SATAN ÜLKELER HANGİLERİ? Küresel ölçekte alımlar hızlanırken bazı ülkeler likidite ihtiyacı nedeniyle satış yönünde hareket etti. Filipinler 65 tondan fazla satışla rezervlerinde en büyük düşüşü yaşayan ülke oldu. Ekonomik baskılarla karşı karşıya kalan Kazakistan ve Sri Lanka da rezerv azaltan ülkeler arasında yer aldı.

Avrupa’da Almanya ve Finlandiya sınırlı miktarda altın satışı gerçekleştirirken, İsviçre rezervlerini büyük ölçüde sabit tutarak temkinli bir politika izledi.

Analistlere göre bu güçlü alım dalgasının temel motivasyonu "politik tarafsızlık" arayışı. ABD doları kaynaklı oynaklık ve küresel yaptırım mekanizmalarına ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarını fiziksel varlıklara yöneltiyor.

EN FAZLA ALTIN SATAN ÜLKELER (TON)

Filipinler: −65,2

Kazakistan: −52,4

Sri Lanka: −19,1

Almanya: −16,3

Moğolistan: −15,9

Tacikistan: −11,9

Euro Bölgesi: −10,8

Kolombiya: −9,2

Finlandiya: −5,4

Curaçao & St. Maarten: −3,9

Solomon Adaları: −0,6

Surinam: −0,4

Malta: −0,3

Etiyopya: −0,2

İsviçre: −0,1

EN FAZLA ALTIN ALAN ÜLKELER (TON)

Çin: +357,1

Polonya: +314,6

Türkiye: +251,8

Hindistan: +245,3

Brezilya: +105,1

Azerbaycan: +83,6

Japonya: +80,8

Tayland: +80,6

Macaristan: +78,5

Singapur: +77,3

Irak: +74,6

Katar: +73,0

Çekya: +62,8

Rusya: +55,4

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): +51,7