Altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor: Piyasaların gözü bu verideydi!

ABD’de aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (CPI-U), aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 0,3 arttı. Son 12 aylık dönemde ise tüm maddeler endeksi yüzde 2,7 yükseldi.

Ekonomistlerin beklentileri de aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artış yönündeydi. Açıklanan veriler beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

KONUT VE GIDA FİYATLARI ÖNE ÇIKTI

Aralık ayındaki aylık artışta en belirleyici unsur, yüzde 0,4 yükselen konut endeksi oldu. Gıda endeksi ise aylık bazda yüzde 0,7 artış kaydetti. Evde tüketilen gıda endeksi ile dışarıda tüketilen gıda endeksi de aynı oranda yükseldi.

Gıda alt gruplarında diğer gıdalar yüzde 1,6, tahıl ve unlu mamuller yüzde 0,6, meyve ve sebzeler yüzde 0,5, alkolsüz içecekler yüzde 0,4 ve süt ürünleri yüzde 0,9 artış gösterdi. Et, tavuk, balık ve yumurta endeksi yüzde 0,2 gerilerken, yumurta fiyatları yüzde 8,2 düştü. Dışarıda yemek endeksi yüzde 0,7 yükselirken, servisli yemek yüzde 0,8, sınırlı servisli yemek yüzde 0,6 arttı.

ENERJİ VE ÇEKİRDEK ENFLASYON

Enerji endeksi aralık ayında yüzde 0,3 artış kaydetti. Doğalgaz fiyatları yüzde 4,4 yükselirken, benzin yüzde 0,5 ve elektrik yüzde 0,1 geriledi. Son 12 ayda enerji endeksi yüzde 2,3 artarken, doğalgaz yüzde 10,8, elektrik yüzde 6,7 yükseldi, benzin ise yüzde 3,4 düşüş gösterdi.

Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek TÜFE, aralık ayında yüzde 0,2 arttı. Konut endeksi yüzde 0,4 yükselirken, kira ve ev sahipliği eşdeğeri kira yüzde 0,3 artış kaydetti. Otel konaklama endeksi yüzde 2,9 arttı. Rekreasyon endeksi ise yüzde 1,2 ile aralık ayı için en yüksek aylık artışını gerçekleştirdi.

Uçak biletleri yüzde 5,2, giyim yüzde 0,6, kişisel bakım yüzde 0,4, eğitim yüzde 0,2 ve sağlık hizmetleri yüzde 0,4 yükseldi. Hastane hizmetleri yüzde 1,0, hekim hizmetleri yüzde 0,3 ve reçeteli ilaçlar yüzde 0,1 artış gösterdi.

ENFLASYON SONRASI DEĞERLİ METALLERDE REKOR

ABD’de açıklanan ve beklentilere paralel gelen enflasyon verilerinin ardından altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Veri sonrası gelen alımlarla ons altın 4 bin 620 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Altın, daha sonra yüzde 0,4 artışla 4 bin 613 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etti.

Gümüş fiyatı ise yükselişini daha güçlü sürdürerek rekorunu 87,82 dolara taşıdı. Ons gümüş yüzde 3’e yakın artışla 87,73 dolar seviyesinde bulunurken, platin fiyatı yüzde 2, paladyum ise yüzde 1 yükseliş kaydetti.