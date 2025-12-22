Altın ve gümüşte tarihi seviyeler görüldü: Dev bankalar fiyat tahminlerini güncelledi!

Altın fiyatları pazartesi günü, ABD’de faiz indirimlerinin süreceğine yönelik güçlenen beklentiler ve küresel risk algısındaki bozulmanın etkisiyle rekor seviyelere yükseldi. Küresel piyasalarda artan belirsizlik ortamı, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini hızlandırdı.

Ons altın tarihi zirvesini aşarken, iç piyasada gram altın da yukarı yönlü hareketiyle yatırımcıların odağında yer aldı. Değerli metallerdeki yükseliş eğilimi yalnızca altınla sınırlı kalmadı; gümüş fiyatları da güçlü alımların etkisiyle tarihi seviyelerini test etti.

FAİZ BEKLENTİLERİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerin altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi de değerli metaldeki yükselişin ana nedenleri arasında gösteriliyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda dünyanın önde gelen finans kuruluşları da 2026 yılına ilişkin altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

DEV BANKALARIN 2026 ALTIN TAHMİNLERİ

Uluslararası bankalar ve finans kuruluşlarının 2026 yılı için ons altın beklentileri şu şekilde sıralanıyor:

LBMA: 4 bin 980 dolar

4 bin 980 dolar Wells Fargo: 4 bin 700 dolar

4 bin 700 dolar Commerzbank: 4 bin 200 dolar

4 bin 200 dolar Morgan Stanley: 4 bin 500 dolar

4 bin 500 dolar UBS: 4 bin 500 dolar

4 bin 500 dolar Bank of America: 4 bin 538 dolar

4 bin 538 dolar Deutsche Bank: 4 bin 450 dolar

4 bin 450 dolar JP Morgan: 4 bin 600–5 bin dolar

4 bin 600–5 bin dolar Goldman Sachs: 4 bin 900 dolar

4 bin 900 dolar Société Générale: 5 bin dolar

5 bin dolar HSBC: 5 bin dolar

Tahminler, ons altının önümüzdeki yıllarda da yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Uzmanlara göre faiz indirimlerinin hız kazanması, doların zayıflaması ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürebilir. Büyük bankaların 2026 yılı için yüksek seviyelere işaret eden tahminleri, altının orta ve uzun vadede güçlü seyrini koruyacağına yönelik beklentileri destekliyor.

Buna karşın analistler, kısa vadeli dalgalanmalara karşı yatırımcıların temkinli olması ve piyasa gelişmelerini yakından izlemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.