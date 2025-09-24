Altın ve gümüşte tarihi yükseliş: Uzmanlardan rekor değerlendirmesi!

Küresel piyasalarda altın ve gümüş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sinyalleri ve zayıflayan doların etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Altın rekor kırarken, uzun süre gölgede kalan gümüş bu yıl yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. Gümüş fiyatları, dün 44,27 dolara çıkarak 14 yılın zirvesine ulaştı. Uzmanlar, tüm zamanların en yüksek seviyesinin gümüş için kapısının açıldığını belirtiyor.

GÜMÜŞTEKİ RALLİ VE YATIRIMCI İLGİSİ

Yılbaşından bu yana gümüşteki artış yüzde 53’ü aşarken, altının aynı dönemdeki yüzde 44’lük yükselişini geride bırakıyor. Analistler, güçlü yükselişin devam etmesi halinde fiyatların 50 doların üzerine taşınabileceğini ve tüm zamanların rekorunun kırılabileceğini öngörüyor.

DOLARIN DÜŞÜŞÜ VE FED ETKİSİ

Ekonomim'den Evrim Küçük'ün haberine göre gümüşteki rallinin temelinde, Fed’in faiz indirimi sürecine gireceği beklentileri ve doların küresel piyasalarda zayıflaması bulunuyor. Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan gümüş ve altını yabancı yatırımcılar için daha cazip kılıyor. CME FedWatch verilerine göre, piyasalar Ekim ayında yüzde 90 olasılıkla 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Yılsonuna kadar üçüncü bir indirimin ihtimali ise yüzde 75 seviyesinde. Capital.com analisti Kyle Rodda, “Gümüşün ivmesi, faiz indirim beklentileri ve zayıflayan doların birleşimiyle güçleniyor. Enflasyon riskinin halen yüksek olması, değerli metalleri cazip kılıyor” dedi.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE KISA VADELİ RİSKLER

Teknik analizler, gümüşün güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. RSI göstergesi 71 seviyesinde bulunuyor, bu da kısa vadede bir yorgunluk sinyali olarak değerlendiriliyor. OANDA analisti Kelvin Wong, “Piyasa genel olarak yükseliş eğiliminde ancak kısa vadeli bir düzeltme görülebilir. Bu, uzun vadeli boğa trendinin sonlandığı anlamına gelmez” dedi. Analistlere göre, gümüşte önemli direnç 44,22 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşılması halinde fiyatların 49,81 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor. Aşağı yönlü destekler ise 42,96 ve 42,37 dolar seviyelerinde.

ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Altın piyasasında da tarihi bir dönem yaşanıyor. Spot altın dün 3.785 dolar/ons ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yıl altındaki artış oranı yüzde 44 olarak kaydedildi. Rekora zemin hazırlayan faktörler şöyle:

Fed’in faiz indirim süreci: Faizlerin düşmesi, altının cazibesini artırıyor.

Faizlerin düşmesi, altının cazibesini artırıyor. Merkez bankalarının alımları: 2022’den bu yana merkez bankaları yılda 1.000 tonun üzerinde net altın alıyor. Bu yıl rakamın 900 tona ulaşması bekleniyor.

2022’den bu yana merkez bankaları yılda 1.000 tonun üzerinde net altın alıyor. Bu yıl rakamın 900 tona ulaşması bekleniyor. ETF girişleri: Altın odaklı borsa yatırım fonlarına girişler 2022 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Altın odaklı borsa yatırım fonlarına girişler 2022 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Jeopolitik riskler: Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gerginlikler güvenli liman talebini destekliyor.

ALTIN FİYAT HEDEFLERİ

Citi, altın için üç aylık hedefi ons başına 3.600 dolardan 3.800 dolara yükseltti. Goldman Sachs, 2026 altın fiyat tahminini 4.000 dolar/ons seviyesine yükseltti. Deutsche Bank ise altın için 2026 tahminini 3.700 dolardan 4.000 dolara çıkardı.

GÜMÜŞÜN ENDÜSTRİYEL VE GÜVENLİ LİMAN ROLÜ

Gümüş, altına kıyasla daha ucuz bir güvenli liman alternatifi olmasının yanı sıra endüstriyel talebin artmasıyla da destek buluyor. Küresel ekonomide toparlanma ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanması gümüş talebini yükseltiyor. Nemo.money Baş Analisti Han Tan, “Gümüşün güvenli liman olarak cazibesi yükseliyor. Altının tarihi zirvelere çıkması, yatırımcıları daha ucuz bir alternatif olan gümüşe yöneltiyor” dedi. Mevcut altın-gümüş oranı 86 seviyesinde ve gümüşün hâlâ değer kazanabileceğini gösteriyor.