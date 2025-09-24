Altın yatırımcıları dikkat: 'Gerçeğinden ayırt edilemez' denilerek satılıyor!

Türk örf, adet ve geleneklerine göre düğünlerin vazgeçilmezi olan altın, bu yıl sahtecilikte de tarihi bir artış yaşadı. Her yıl takılar arasında çıkan sahte çeyreklerin sayısı bu yıl üç katına çıktı. Son dönemde hem vatandaş hem yatırımcı ilgisi artan gümüşte de sahtecilik vakaları ciddi şekilde yükseldi.

Gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte gram, çeyrek ve yarım altınlar, düğün sahiplerine sürpriz yaşatıyor. Gümüşte ise özellikle yatırım amaçlı dolandırıcılık vakaları öne çıkıyor.

SAHTE ÇEYREK ALTIN 200 TL’DEN SATIŞTA

Uluslararası piyasalarda rekor kıran altın fiyatları iç piyasada da yükselişini sürdürdü. Gram altın 5.000 TL’yi, çeyrek altın ise 8.400 TL’yi aştı. Bu yükseliş, sahte altına yönelimi artırdı ve bazı vatandaşlar sahte çeyrek altını 200 TL’ye satın aldı. Online platformlarda satılan sahte altınlar için web siteleri bile açıldı.

ONLİNE SATIŞLAR VE SAHTE TAKILAR

“Gerçeğinden ayırt edilemez” başlığıyla satılan sahte altınlar, kuyumculardaki tüm çeşitleri kapsıyor. Ajda bileziklerden Trabzon setine, hasır keleplerden akıtma kolyelere kadar ürünler 300 TL’den 12.500 TL’ye kadar fiyatlandırılıyor.

SAHTE ALTIN NEDENİYLE ÇİFTLER KAVGA EDİYOR

Altın fiyatlarındaki artış sahte altının yaygınlaşmasına yol açtı. Kuyumcular, “Hemen her yıl 1-2 sahte çeyrek çıkardı, bu yıl sayı üçe dört katlandı” diyor. Sahte altın, sadece çeyreklerde değil damadın gelin için taktığı takılarda da görülüyor. Bir kuyumcu, yaşanan olayı şöyle anlattı:

Yaklaşık bir ay önce bir çift altınlarını bozdurmak için geldi. 10 bileziğin ikisi gerçek, kalan 8’i sahte çıktı. Bir anda çift kavga etmeye başladı. Gelin 10 bilezik istemiş, aile de ancak ikisini yapabilmiş, kalanını sahte almış. Olay kuyumcuda patlak verince büyük kavga çıktı. Öğrendik ki çiftler bu nedenle ayrılmış.

Gümüş piyasasında ise bazı siteler, yatırımcıları sahte ürünle karşı karşıya bırakıyor.

GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLMESİ ÇOK ZOR

Sahte altını gerçek altından ayırt etmenin vatandaş için zor olduğunu aktaran kuyumcular, “Takı töreni ya kurdeleye oluyor ya da bir sepete atılıyor. Gelin ve damat altını görse dahi gerçek mi sahte mi anlayamaz. Bu ancak kuyumcuda ortaya çıkar. Vatandaşın yapabileceği bir şey yok” diyor. Sahte altın satan sitelerin sayısının artışına dikkat çeken kuyumcular, “Devlet belki bu siteleri kapatabilir veya bir çalışma yapabilir. Altın fiyatları arttıkça sahte takı olayları da artacak” ifadelerini kullandı.