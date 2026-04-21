Altın yatırımcısının gözü o zirvede: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 21 Nisan 2026 Salı...

Spot altın fiyatları yeni haftada aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Küresel gelişmeler ve doların güçlenmesi piyasaları etkilerken, yatırımcılar olası barış görüşmelerine odaklandı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, diğer değerli metallerde de farklı yönlerde devam etti.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.920 TL Çeyrek altın 11.461 TL Cumhuriyet altını 45.620 TL Ons altın 4.796 dolar Yarım altın 22.915 TL Tam altın 45.269 TL Gremse altın 113.520 TL

ONS VE VADELİ ALTINDA SON DURUM

Spot altın yüzde 0,5 düşüşle ons başına 4 bin 796 dolara geriledi. Böylece fiyatlar, pazartesi günü 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından düşüş eğilimini sürdürdü. ABD’de haziran vadeli altın kontratları ise 4 bin 827,30 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiledi.

GRAM ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Gram altın fiyatları da güne düşüşle başladı. Gram altın yüzde 0,5 oranındaki gerilemeyle 6 bin 917 TL seviyesinde işlem gördü.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILADI

ABD dolarındaki değer artışı, diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar açısından altını daha maliyetli hale getirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Bu durum, küresel piyasalarda altına olan talebin zayıflamasına yol açtı.

PİYASALARIN GÖZÜ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE

Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Rodda, yatırımcıların şu soruya odaklandığını belirtiyor:

ABD ve İran arasında İslamabad'da planlanan görüşmeler gerçekleşecek mi ve bir ateşkes ya da kalıcı barış anlaşması sağlanabilecek mi?

Rodda'ya göre görüşmelerin yapılması ve anlaşma sağlanması durumunda petrol fiyatlarında düşüş yaşanabilir, bu da altın fiyatlarını destekleyebilir. Ancak görüşmelerin başarısız olması halinde piyasalarda sert dalgalanmaların yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Barış görüşmelerine yönelik beklentilerle birlikte petrol fiyatlarında düşüş gözlendi. Yatırımcılar, Batı Asya’dan arzın artabileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Yüksek petrol fiyatları üretim ve taşımacılık maliyetlerini artırarak enflasyonu yukarı yönlü etkilerken, altın genellikle enflasyona karşı koruma aracı olarak öne çıkıyor. Buna karşın yüksek faiz ortamı, düzenli getiri sunan varlıklara yönelimi artırarak altına olan talebi sınırlıyor.

İRAN'DAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran yönetiminin ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan barış görüşmelerine katılım ihtimalini değerlendirdiğini ifade etti.

İslamabad yönetiminin, ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukasını sona erdirmeye yönelik girişimleri ise sürecin önünü açan önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

ATEŞKES SÜRESİ SONA ERİYOR

Enerji piyasalarını da derinden etkileyen çatışmalarda ilan edilen iki haftalık ateşkesin bu hafta sona ermesi bekleniyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği süreçte, küresel piyasalar gelişmeleri yakından izliyor.

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından altın fiyatlarında yaklaşık yüzde 8 oranında düşüş kaydedildi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise farklı yönlü hareketler dikkat çekti. Gümüş yüzde 0,6 düşüşle 79,40 dolara gerilerken, platin yüzde 0,7 kayıpla 2.074 dolar seviyesine indi. Paladyum ise yüzde 0,3 artışla 1.556,16 dolara yükseldi.